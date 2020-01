Assegni familiari: nuove limiti di reddito, le novità Inps

L’Inps pubblica la circolare numero 3/2020 che regola gli assegni familiari in base ai nuovi limiti di reddito per regolare la corresponsione degli ANF e alle quote di maggiorazioni di pensione per l’anno 2020 per i soggetti esclusi dalla normativa vigente sugli assegni per il nucleo familiare.

Assegni familiari: nuovi limiti di reddito

Nella circolare viene stabiliti i nuovi limiti di reddito mensili, nel modo seguente:

per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato euro 725,39;

per due genitori ed equiparati euro 1.269,43.

Tale trattamento viene riconosciuto ai fini dell’accertamento del carico e per il riconoscimento del diritto degli ANF per tutto il 2020.

E’ possibile leggere qui la circolare: Circolare numero 3 del 09-01-2020

