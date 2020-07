Ai fini ANF quando i figli diventano maggiorenni escono automaticamente dal nucleo familiare per gli assegni al nucleo familiare. Ma, quando una famiglia è considerata numerosa si ha diritto agli assegni anche per i figli maggiorenni, fino al compimento dei 21 anni se studenti. Cerchiamo di capire come fare.

Assegni familiari famiglia numerosa

Un lettore scrive per chiedere in riguardo alla sospensione degli assegni al nucleo familiare per i figli maggiorenni:

Salve il ho quattro figli la maggiore compirà 22anni a ottobre il secondo a compiuto 18 anni a maggio la terza 17 in luglio e la quarta 11a dicembre Rinnovando i documenti per gli assegni famigliari l’incaricato mi ha detto che non percepirò gli assegni sia della prima figlia anche se è studente universitaria e sia del secondo figlio appena diventato maggiorenne ma ancora studente Perché la mia non è più considerata famiglia numerosa avendo due maggiorenni a carico

Fermo restando che i figli maggiorenni escono dal nucleo familiare ai fini ANF, nel caso della famiglia numerosa è possibile richiedere la corresponsione degli assegni stessi fino al compimento dei 21 anni del figlio studente che appartenga ad un nucleo familiare in cui siano presenti almeno 4 minori di 26 anni.

Nel caso della sua famiglia, pur avendo perduto il diritto all’ANF per la sua figlia maggiorenne (dopo i 21 anni gli assegni spettano solo in caso di figli totalmente inabili al lavoro), ha diritto di riceverli per il figlio appena diventato maggiorenne e studente.

Le ricordo, però, che per mantenere il diritto è necessario richiedere all’INPS inclusione dei due figli maggiorenni nel nucleo familiare ANF motivando la richiesta specificando che si tratta di famiglia numerosa.

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’inserimento, potrà presentare domanda di assegni al nucleo familiare per suo figlio di 18 anni studenti poichè nella sua famiglia sono presenti almeno 4 figli a carico di età inferiore ai 26 anni. La ribadisco, però, che per la figlia di 22 anni, che deve essere inserita nel nucleo per il riconoscimento della famiglia numerosa, gli assegni mensili non spettano più.

