Gli assegni al nucleo familiare sono una prestazione che l’INPS eroga in favore di lavoratori dipendenti e pensionati in base alla composizione del nucleo familiare e i redditi complessivi prodotti da tutti i componenti dello stesso. Ma come funziona il beneficio quando il nucleo familiare non è quello tradizionale composta da mamma, papà e figli?

Assegni nucleo familiare mamma sola

Una lettrice scrive per chiedere:

Buongiorno, sono una mamma single e sola. Mi spiego: ho avuto un bambino 2 anni fa ma il padre non lo ha riconosciuto quindi risulto essere l’unico suo genitore. Lavoro presso un’azienda privata e proprio in questi giorni mi hanno detto che avrei diritto anche agli assegni al nucleo familiare nella busta paga, dalla nascita del bambino. Il mio dubbio è, però, su quali persone devo inserire nella domanda visto che per motivi logistici vivo con i miei genitori, entrambi pensionati, e con mio fratello che lavora. Devo inserire anche loro nella richiesta (e il loro reddito) visto che facciamo tutti parte dello stesso nucleo familiare?

Il nucleo familiare ai fini ANF non corrisponde nè con lo stato di famiglia che è presente all’anagrafe comunale nè con l’eventuale nucleo familiare necessario per l’ISEE. Si tratta di un nucleo familiare diverso in cui possono essere inseriti:

• il coniuge non effettivamente e legalmente separato

• tutti i figli minori

• figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro

• figli maggiorenni, fino al compimento dei 21 anni, se studenti e facenti parte di un nucleo familiare numeroso in cui siano presenti almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni

• eventuali nipoti minorenni a carico del richiedente

• eventuali fratelli e sorelle minorenni (se orfani) o inabili a proficuo lavoro a carico del richiedente.

Solo le persone presenti nella lista che le ho riportato devono, se presenti, essere inserite nella domanda di assegni al nucleo familiare e, di conseguenza solo i redditi delle persone inserite nel nucleo familiare ANF vanno riportati nella domanda.

Nel suo caso, quindi, nella domanda di assegni al nucleo familiare dovrà indicare un nucleo composto da lei e da suo figlio ed indicare soltanto i suoi redditi (ricavabili dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno) senza inserire i dati e i redditi dei suoi genitori e di suo fratello anche se conviventi.

Si faccia assistere da un centro di assistenza fiscale nella compilazione poichè per richiedere anche gli arretrati dalla nascita di suo figlio dovrà presentare più di una domanda (una per ogni anno di riferimento calcolato dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo).

