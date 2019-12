Assegno di assistenza con percentuale invalidante dal 74% al 99%

Si ha diritto all’assegno di assistenza per handicap grave quando è stata riconosciuta una determinata percentuale invalidante. Analizziamo chi può beneficiarne e quanto è compatibile e cumulabile con altre prestazioni previdenziali.

Assegno di assistenza mensile

Possono fare domanda dell’assegno mensile di assistenza gli invalidi civili a cui è stata riconosciuta una percentuale invalidante uguale o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento. L’assegno mensile di assistenza è incompatibile con le seguenti prestazioni:

pensioni di invalidità (lavoratori dipendenti e autonomi) erogate a qualsiasi titolo dall’INPS e da altri enti;

pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di servizio o di lavoro;

rendita INAIL;

indennità di accompagnamento Inps, Inail e altri Enti.

L’assegno mensile di assistenza non è compatibile e non cumulabile con le altre prestazioni previdenziali.

In riferimento alla rendita Inail rientrano nel regime di incompatibilità le prestazione economiche dirette quali: assegno di incollocabilità; rendite dirette; assegno per assistenza personale e continuativa. Viene esclusa dall’incompatibilità la rendita ai superstiti e l’assegno speciale continuativo ex legge 248/1976.

Opzione di scelta

La normativa prevede l’opzione di scelta fra le varie prestazioni previdenziali. L’interessato potrà scegliere la prestazione più conveniente.

L’opzione è irrevocabile, tranne per l’assegno mensile di assistenza e la rendita Inail. La normativa infatti, prevede che la facoltà di opzione solo in questi due casi, può essere esercitata anche in futuro (purché sussistano i requisiti circolare INAIL n. 54/1993)

Assegno cumulabile sono in caso di pluriminorazioni

L’assegno di assistenza è cumulabile solo con alcune prestazioni assistenziali quando ci sono pluriminorazioni, e sono:

pensione e l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti;

pensione e l’indennità speciale per ciechi parziali;

pensione indennità di comunicazione per i sordi civili.

Resta ferma l’incompatibilità fra l’assegno di assistenza mensile e l’assegno ordinario di invalidità. Il contribuente può sempre optare tra le due prestazioni quella più conveniente.

Leggi anche: Invalidità: domanda di aggravamento o ricorso per una percentuale invalidante più alta

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube