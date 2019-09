Assegno di invalidità coperto da contributi figurativi utili al pensionamento

L’assegno di invalidità (AOI) triennale è coperto da contributi figurativi utili al pensionamento. Andiamo per ordine e cerchiamo di capire come influiscono nelle misure pensionistiche analizzando il quesito di un nostro lettore: Buona serata, mi è stato concesso un assegno ordinario di invalidità contributivo nel Dicembre 2018 con scadenza 12/ 2021, mi sono licenziato da pochi giorni con un’età di 62 anni e con 42 anni di contributi, vorrei sapere se nel triennio di validità ella pensione sono previsti i contributi figurativi, resto fiducioso di una vostra risposta, grazie.

Assegno di invalidità e contributi figurativi

Anche l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità danno diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa. Tale contribuzione è utile per il conseguimento della pensione ordinaria di vecchiaia. L’AOI secondo l’art. 1 comma 6 della legge 224/1984, è coperto da contributi figurativi nei periodi in cui non sia stata svolta attività lavorativa e contemporaneamente si è fruito della prestazione assistenziale.

I contributi figurativi sono utili ai fine del raggiungimento dei requisiti per il diritto ma non per la determinazione dell’importo per la pensione, nel caso di trasformazione dello stesso in pensione di vecchiaia. Facciamo l’esempio di un titolare di AOI che ha maturato nella vita lavorativa 17 anni di contributi; per raggiungere il requisito pensionistico richiesto per la pensione di vecchiaia può utilizzare i tre anni di contribuzione figurativa maturata con l’assegno ordinario di invalidità triennale, per arrivare ai 20 di contributi richiesti, al compimento dell’età pensionabile.

La trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia avviene d’ufficio.

Quindi, in risposta al nostro lettore i tre anni di assegno ordinario di invalidità sono coperti da contribuzione figurativa valida al diritto e non al calcolo per il pensionamento anticipato.

