Assegno invalidità e rendita Inail sono compatibili? Esaminiamo il quesito di un nostro lettore analizzando cosa prevede la normativa vigente: Buongiorno leggevo il vostro articolo sulle pensioni invalidità io ho avuto unifotuneo sul lavoro ed ho perso totalmente la vista occhio sinistro ricevo una rendita Inail vorrei sapere se posso usufruire di un assegno di ivalidita Inps sono compatibili tutte e due insieme

Assegno invalidità e rendita Inail

Gent.mo Sig.

La rendita vitalizia dell’Inail e l’assegno di invalidità dell’Inps non sono cumulabili se dipendono dallo stesso evento invalidante. In pratica, se si ha diritto alla rendita Inail a causa di un incidente sul lavoro, è esclusa la possibilità che per l’evento stesso sia riconosciuto l’assegno ordinario d’invalidità.

Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062