Assegno nucleo familiare: i redditi di quali familiari vanno indicati nella domanda ANF?

Sono moltissimi i lettori che ci scrivono per porre domande sull’assegno al nucleo familiare ed in particolare su quali sono i redditi familiari da indicare nella domanda di richiesta. La cosa da tenere presente, in generale, è che il nucleo familiare per l’ANF non rispecchia il nucleo familiare anagrafico e che non vanno inseriti i redditi di tutti i componenti dello Stato di Famiglia. Un nostro lettore a tal proposito ci chiede: Buongiorno mi appresto a compilare il modello ANF ho una mia sorella convivente debbo che ha redditi propri vanno indicati nel modello anf? Cordiali saluti

ANF: quali redditi vanno indicati?

Il nucleo familiare per la richiesta dell’ANF, e sui cui redditi viene calcolato l’importo dell’assegno, può essere composto da:

richiedente lavoratore o pensionato

coniuge o parte dell’unione civile non legalmente separato, anche se non convivente

figli di età inferiore ai 18 anni, anche se non conviventi

figli maggiorenni con inabilità assoluta e permanente al lavoro (non coniugati)

figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni purchè appartenenti a nuclei familiari numerosi in cui siano presenti almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni

fratelli e sorelle del richiedente, anche maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo nel caso sia orfani di entrambi i genitori e non coniugati

nipoti in linea retta con età inferiore di 18 anni a carico del richiedente.

Sua sorella convivente, quindi, rientra nel nucleo familiare dell’ANF solo se inabile permanentemente a proficui lavoro ed orfana di entrambi i genitori (in questo caso, però, potrebbe chiedere assegni al nucleo familiare anche per lei). In caso contrario, se sua sorella lavora e se almeno uno dei genitori è ancora in vita, i suoi redditi non fanno cumulo ai fini dell’assegno al nucleo familiare.