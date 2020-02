Assicurazione auto, in arrivo gli sconti famiglia, le novità già questa settimana

In questa settimana importante novità sull’assicurazione auto con sconti per la famiglia. In vigore la normativa che consentirà di applicare sconti alla RC auto per i familiari consentendo di usare la stessa classe di merito, ad esempio un figlio che compra una auto può stipulare l’assicurazione con la stessa classe di merito del padre o della madre.

Assicurazione auto: estensione della norma Bersani

Questa misura in parte già era in vigore con la norma Bersani che consentiva di utilizzare la stessa classe di merito del familiare facente parte dello stesso nucleo familiare, acquistato un nuovo veicolo sia nuovo che usato. L’estensione della norma Bersani che andrà in vigore questa settimana consente la RC familiare con classi di merito più favorevole concedendo la copertura assicurativa anche ai veicoli già di proprietà del nucleo familiare, quindi decade il principio di nuova acquisizione.

Gli esclusi dalla RC auto familiare

Come tutte le cose c’è sempre un freno, infatti la normativa chiarisce che non potranno aderire tutti.

Non potranno beneficiare dell’assicurazione auto familiare, i soggetti che sono già in possesso della prima classe di merito; le famiglie facenti parte dello stesso nucleo familiare che hanno un solo veicolo; e infine coloro che hanno causato nei cinque anni precedenti un sinistro in colpa.

