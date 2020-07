Assicurazione casa: RC per danni a terzi. Cos’è e quando sottoscriverla

La polizza Responsabilità Civile che copre i danni a terzi nell’ambito della vita privata, rimborsa a un capofamiglia il costo per il risarcimento dei danni involontariamente causati da un membro della famiglia, un collaboratore domestico (badante, babysitter, giardiniere) o un animale ad altre persone o ai loro beni. Si rivela particolarmente utile se sottoscritta insieme ad altre coperture assicurative, come ad esempio la Tutela Legale per eventuali controversie.

Assicurazione casa: incendio e scoppio

Questo tipo di polizza assicurativa ti rimborsa per i danni alla tua casa e ai beni in essa contenuti a seguito di un incendio all’interno dell’abitazione. o ad uno scoppio come quello di una bombola di gas.

In entrambi questi casi è molto probabile che l’evento non danneggi solo un’abitazione, ma anche quelle vicine. Per questo motivo aggiungere un’assicurazione per danni a terzi da incendio è fondamentale quando si vive in condominio o in un complesso di case indipendenti ma molto vicine.

Assicurazione casa: protezione completa contro i furti

Chi abita al piano terra o al primo piano potrebbe trovare molto utile anche stipulare delle coperture contro i furti. Esistono infatti polizze che rimborsano quanto rubato o danneggiato dai ladri durante una rapina in casa, sia a livello di oggetti di valore sottratti, sia per quanto riguarda la sostituzione delle serrature o la riparazione di eventuali danni subiti da finestre, porte o cancelli.

Assicurazione casa: completa anche on line

L’assicurazione casa on line è uno strumento molto vantaggioso, sia per la sua versatilità sia per gli indubbi vantaggi economici che spesso comporta.

Tra le polizze casa che è possibile stipulare on line ci sono naturalmente quelle contro incendi, eventi naturali, danni a terzi, ma anche l’assicurazione contro i furti in casa, un’altra polizza estremamente utile per mantenere l’equilibrio economico della famiglia: al momento di un preventivo per l’assicurazione casa vale assolutamente la pena di prenderla in considerazione.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube