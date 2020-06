Durante i due mesi di quarantena obbligatoria in cui le persone non potevano uscire di casa se non per comprovati motivi, ovviamente con chiusure di negozi, sospensione delle attività e lavoro in smart working l’utilizzo dell’automobile è drasticamente calato.

RC Auto rimborsi

L’Ivass ha stimato l’impatto del lockdown sull’utilizzo dei veicoli con una riduzione del 50% dei sinistri. Tale riduzione ha portato ad un notevole risparmio per le compagnie assicurative visto che i due mesi in cui le auto non sono state utilizzate sono state coperte in ogni caso dall’RC Auto, regolarmente pagata dagli automobilisti.

Il Presidente dell’Ivass, Daniele Franco, fa notare che il risparmio delle assicurazioni stimato in polizze varia dai 36 ai 41 euro per ogni polizza. Franco fa notare che se i risparmi stimati vengono confermati ci si dovrebbe attendere che le compagnie assicuratrici prendano delle misure tali per fare in modo da dare ristoro agli automobilisti assicurati.

E’ in vista un rimborso per l’RC auto pagata e non utilizzata durante il lockdown? Potrebbe essere.

Il primo passo in tal senso è stato fatto dall’UnipolSai che, già dal mese di aprile, ha previsto il rimborso di parte della polizza RC Auto versata dagli automobilisti pari all’importo di un mese. Il rimborso erogato tramite voucher.

Sul sito di Unipolsai, come detto già dal mese di aprile, era già descritto come procedere per avere il rimborso. “Ci siamo dovuti fermare. Tutti quanti. Da un mese stop al lavoro, allo sport, alla nostra vita di tutti i giorni. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Per questo UnipolSai ha deciso di restituirti un mese di polizza Rc auto.“ annuncia il gruppo.

Il voucher di rimborso, dal valore minimo di 20 euro può essere scontato sul rinnovo della polizza Rc Auto e può essere utilizzato a partire dal 22 aprile 2020.

Non tutti sono, però, stati contenti dell’iniziativa di UnipolSai visto che è stata tacciata come un modo per fidelizzare il cliente e costringerlo al rinnovo per non perdere il voucher di rimborso.

In ogni caso l’iniziativa dell’UnipolSai è stata lodevole ed ora, dopo l’auspicio del presidente dell’Ivass si attende che si accodino, con iniziative simili, anche altre compagnie assicuratrici per dare un ristoro agli automobilisti.

