Assicurazioni e Coronavirus: la Unipol restituisce un mese di polizza

Con l’emergenza da Coronavirus e la conseguente quarantena, il 90% delle auto sono ferme, grazie alla segnalazione di molti utenti, si è riuscito a sapere che la compagnia Unipol restituisce un mese di polizza.

Assicurazioni auto e Coronavirus: bel gesto della Unipol

Questo gesto della Unipol è molto importante, in particolare è servito a tutte quelle persone che avrebbero dovuto rinnovare la polizza in questi giorni. Questo esempio speriamo che possa servire a convincere tutte le altre agenzie assicurative e a seguire l’esempio della Unipol ad agire nello stesso modo con i propri clienti.

Con questo si eviterà che molti clienti possano stipulare delle nuove polizze e servirebbe a mantenere in atto i propri contratti in essere. Dalla quarantena è passato più di un mese, e arrivando al 3 maggio saremo fermi per circa due mesi. Da considerare che il 90% delle automobili sono ferme e di conseguenza inutilizzate.

Stando ferme le auto l’incidenza degli incidenti è calato del 95% e per questo la richiesta della sospensione alle compagnie assicurative è più che giustificata.

La richiesta è ben precisa ed è anche molto giusta. Alla scadenza delle polizze, tutte le compagnie assicurative, diano una proroga pari a tutti i giorni che le auto sono state ferme in questa quarantena, oppure una concessione di uno sconto pari al 25%, nel momento in cui si vada a sottoscrivere un nuovo contratto di rinnovo della polizza.

Questa petizione è stata lanciata online su charge.org

E’ logico che questo favoritismo o bonus, come meglio lo si vuole chiamare, sia dato solo veramente a chi non ha usato l’auto in questi giorni. Il modo per essere certi di questo, può essere dato dai proprietari di auto che sulle proprie vetture hanno in dotazione montata la scatola nera, o sotto propria dichiarazione con autocertificazione che dichiari di non aver usato mai l’auto in questi giorni.

