Associazione Nazionale Presidi: aveva lamentato le criticità già circa un mese fa. Ora, a solo un mese e qualche giorno dal ritorno degli studenti sui banchi il 14 settembre, la questione si fa più preoccupante. Tra le soluzioni si pensa di destinare alla didattica strutture ricettive a disposizione dei singoli Enti Locali.

Associazione Nazionale Presidi: 400.000 alunni sono ignari di dove faranno lezione

La situazione preoccupante sulle aule da destinare all’istruzione (garantendo comunque il distanziamento sociale) è stata ben delineata dall’Associazione Nazionale Presidi. Servono spazi alternativi per sopperire la mancanza di 20.000 aule. La problematica dei mono-banchi per le distanze anti contagio sembra essersi diretta verso una soluzione, ma il luogo dove ubicare i banchi resta ancora poco chiaro. La mancanza di spazi alternativi, sembra una problematica concernente quasi la totalità delle scuole italiane, ma i problemi maggiori si riscontrano proprio nella Capitale. Solo qualche giorno fa sono state pubblicate le linee guida per la ripresa delle attività scolastiche ed ora la necessità di trovare spazi idonei si fa più pesante.

Associazione Nazionale Presidi: il cinque percento degli alunni fuori scuola

L’Associazione Nazionale Presidi ha chiarito che a dover necessariamente fare lezione fuori dai locali tipicamente adibiti ad uso scolastico sarà ben il 5% della popolazione studentesca. Ciò si è reso necessario a seguito dell’emergenza epidemiologica che ha devastato il nostro Paese negli scorsi mesi, gettandolo in totale lock-down. Mancano tuttavia luoghi da poter allestire per le lezioni scolastiche. Si pensa pesino ad indire un bando tramite il quale gli Enti Locali potranno garantirsi spazi sufficienti. La questione rimane ancora aperta: trenta giorni saranno sufficienti per la ricerca delle aule alternative? L’Associazione Nazionale Presidi si dice timorosa!

Ci si appresta alla pubblicazione dei bandi:

Cristina Giachi, responsabile scuola dell’Associazione Nazionale Presidi, dichiara: “Compatibilmente con le risorse disponibili, prevediamo presto la pubblicazione di avvisi pubblici in diversi Comuni per il reperimento di spazi alternativi dove poter allestire aule per ospitare le classi che dovranno fare lezioni nei luoghi alternativi”.Si tratterà di avvisi che verranno aperti a musei, cinema, bed & breakfast ed Hotel. Un anno complesso quello che studenti, docenti ed amministrazione si troveranno ad affrontare. Non resta che attendere la fine delle vacanze estive, per avere finalmente chiaro come sarà organizzato il nuovo anno scolastico.

