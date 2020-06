Assunzione collaboratori in smart working, ecco come candidarsi

NotizieOra.it è alla ricerca di personale per l’assunzione di collaboratori da inserire in smart working nella propria redazione. Le risorse dovranno redigere articoli su vari argomenti seguendo la linea editoriale della redazione. I collaboratori saranno assunti con un contratto di collaborazione diritto d’autore, part time o a tempo pieno. Ecco come puoi candidarti.

Assunzione di collaboratori da remoto

NotizieOra.it è alla ricerca di nuovi collaboratori per eventuale assunzione da inserire nella redazione in remoto. I candidati ideali dovranno avere: predisposizione al lavoro di squadra, spirito di iniziativa, creatività, desiderio di imparare. La redazione, dinamica e molto preparata, è formata da un gruppo di persone che hanno deciso di diffondere, attraverso la scrittura, la propria esperienza maturata in diversi ambiti.

Gli articoli redatti dai collaboratori saranno inseriti nelle seguenti sezioni tematiche:

√notizie e cronaca;

√affari ed economia;

√scuola;

√salute;

√gossip e TV;

√sport.

Requisiti dei collaboratori

Inoltre, i collaboratori, dopo una formazione iniziale, potranno pubblicare gli articoli in autonomia nella categoria preferita su piattaforma WordPress. È necessario accordarsi con la redazione in merito agli articoli da trattare per evitare “doppioni”. Per questo motivo, ogni collaboratore sarà seguito dai redattori che “risponderanno” a qualsiasi dubbio.

Ovviamente, per collaborare con NotizieOra.it non basta amare la scrittura, ma è necessario:

1)ottima conoscenza dell’italiano scritto, della sintassi, della punteggiatura e della scrittura per il web;

2)buona conoscenza di WordPress;

3)nozioni SEO per scrivere contenuti Google friendly;

4)costanza e puntualità per la consegna/pubblicazione degli articoli.

Inoltre, ogni articolo:

√deve essere originale, il materiale copiato sarà prontamente respinto;

√avrà la tua firma come autore, anche quelli scritti durante il periodo di formazione;

√sarà di tua proprietà, ma ad uso esclusivo di NotizieOra.it.

Per candidarsi

Gli interessati a lavorare in un ambiente dinamico e professionale possono inviare per ulteriori una email al seguente indirizzo di posa elettronica: a notizieora.it@gmail.com, inserendo nell’oggetto “Assunzione collaboratori”. Vi risponderemo al più presto.

