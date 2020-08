Assunzione di 145 agenti di polizia locale: requisiti e bando di concorso

Sul sito del Comune di Genova, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 agosto 2020, è pubblicato un nuovo concorso finalizzato all’assunzione di 145 posti di agenti di polizia locale. Il concorso, per esami, è a tempo pieno e indeterminato. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità di partecipazione.

Assunzione Comune di Genova: 145 agenti polizia locale, requisiti

Il Comune di Genova bandisce un concorso per l’assunzione di 145 Agenti di polizia locale municipale, categoria C, posizione economica 1. Le risorse saranno assunte sulla base del fabbisogno di personale nell’anno 2020. I candidato per poter partecipare a questo bando di assunzione devono essere in possesso di alcuni requisiti specifici quali ad esempio:

a)diploma di scuola superiore di secondo grado, ovvero diploma di maturità;

b)possesso della patente di guida di categoria B;

c)normalità del senso cromatico, luminoso e campo visivo;

d)qualità fisiche indispensabili per svolgere le funzioni di agente di polizia locale.

Inoltre, è indispensabile che i candidati siano anche in possesso di ulteriori requisiti, quali:

e)psicofisici necessari per il porto d’armi;

f)generali per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione.

Domanda

La domanda di partecipazione a questo bando di assunzione dovrà essere compilata in modalità telematica, entro le ore 12 del 9 settembre 2020, collegandosi al sito del Comune di Genova (www.comune.genova.it) sezione Amministrazione, pagina Concorsi, avvisi, tirocini>Bandi di concorso e cliccando sul link alla domanda telematica.

Inoltre, per partecipare al concorso i candidati devono effettuare il versamento di un contributo pari a 10 euro tramite il servizio PagoPA. Le modalità di compilazione della domanda e del pagamento del contributo sono descritte rispettivamente nel bando e nei moduli allegati.

Prove d’esame

A questo punto, i partecipanti al concorso dovranno sostenere le seguenti prove: preselettiva, nel caso in cui le domande pervenute siano elevate; scritta; orale. Il programma con le materie di studio sono indicate nel bando e saranno gli argomenti delle prove d’esame e della eventuale preselezione.

Infine, la comunicazione, con il calendario e le sedi dell’eventuale preselezione e/o prova scritta, sarà pubblicata il 14 settembre 2020 sul sito del Comune di Genova (cliccando direttamente alla pagina Concorsi presente nella homepage). I candidati potranno visionare le informazioni sul concorso, utilizzando il codice univoco personale reperibile anche nella email di conferma dell’invio della domanda.

Per tutte le altre informazioni sulle modalità di assunzione di 145 agenti di polizia locale nel Comune di Genova, si rimanda alla lettura del bando integrale.

