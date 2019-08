Quello dell’infermiere è un lavoro che non tramonterà mai e che sarà sempre richiesto, sia nel settore pubblico che in quello privato.È proprio su questo che verte il concorso che è stato pubblicato di recente dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Garda di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. La struttura è alla ricerca di80 nuovi collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri – Cat. D, i quali saranno inseriti nel contesto lavorativo con contratto lavorativo a tempo indeterminato.

Assunzione come infermieri: i requisiti richiesti

Per poter lavorare nell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Garda di Desenzano del Garda bisogna avere i seguenti requisiti:

• Possesso di età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;

• Possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

• Possesso di idoneità fisica all’impiego;

• Possesso di iscrizione all’albo professionale;

• necessario almeno uno dei seguenti titoli di studio: diploma universitario di Infermiere; titolo di diploma di Laurea in Infermieristica; titolo di laurea in Infermieristica; diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti.

Come si svolgerà l’esame?

Il concorso, che mira all’assunzione a tempo indeterminato all’interno della struttura, è rivolto a ben 80 nuove figure di infermiere.

Per lavorare presso Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Garda di Desenzano del Garda, i candidati saranno sottoposti alle seguenti prove d’esame:

• una prova di preselezione.

• prova d’esame una scritta: vertenti sui seguenti argomenti: psicologia; educazione alla salute; legislazione sanitaria; diritto del lavoro; organizzazione e valutazione qualità dell’assistenza; deontologia e regolamentazione esercizio professionale; esecuzione di tecniche infermieristiche; fisiologia; farmacologia; patologia medica e chirurgica; igiene; psichiatria; pediatria; chirurgia e medicina d’urgenza; rianimazione; infermieristica generale; infermieristica clinica di base; infermieristica clinica specialistica.

• prova pratica: conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,

• prova orale conoscenza lingua straniera (inglese, tedesca e francese).

Come posso candidarmi e fare domanda?

Per potersi candidare si ha tempo fino e non oltre il giorno 29 agosto 2019.

Tutti coloro che sono interessati alle candidature, devono inviare la propria domanda di partecipazione attraverso il portale online dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Garda di Desenzano del Garda.

I candidati non devono dimenticare di allegare alla domanda di partecipazione anche tutta la documentazione relativa ai propri titoli.

