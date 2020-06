Assunzione di autisti: 100 posti di lavoro a tempo indeterminato

Cotral spa offre opportunità di lavoro per l’assunzione di 100 autisti di autobus di linea extraurbana della Regione Lazio. L’annuncio, pubblicato sul sito dell’Azienda, ha come scadenza il 16 luglio 2020. La domanda di assunzione andrà presentata in modalità telematica. Infine, i conducenti entreranno in servizio da ottobre 2020. Vediamo quali sono i requisiti e come candidarsi.

Assunzione autisti Cotral: sedi e requisiti

Cotral spa, società di autolinee del trasporto pubblico extraurbano della Regione Lazio, ha pubblicato un bando per l’assunzione di 100 autisti da inserire nell’organico dell’azienda a partire, probabilmente, da ottobre 2020. I posti saranno suddivisi nelle seguenti direttrici/linee:

√33 posti per la direttrice Roma-Frosinone;

√20 posti per la direttrice Roma-Latina;

√20 posti per la direttrice Roma Rieti;

√27 posti per la direttrice Roma-Viterbo.

Al momento della compilazione della domanda obbligatoriamente i candidati dovranno indicare una sola direttrice/linee di loro interesse.

Per partecipare al bando di assunzione, gli interessato devono possedere i requisiti obbligatori, come li definisce la stessa Azienda, che sono:

a)diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero diploma di maturità;

b)possesso della patente di guida categoria D o DE;

c)possesso della Carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone;

d)avere massimo 45 anni di età.

Inoltre, per ottenere un punteggio più alto ulteriori requisiti sono:

√possesso della laurea;

√residenza da almeno un anno nella Regione Lazio;

√età inferiore ai 35 anni:

√conoscenza della lingua inglese;

√possesso della carta del conducente;

√stato di disoccupazione o inoccupazione.

Infine, per conoscere ulteriori requisiti leggere il bando.

Come compilare la domanda

Per candidarsi a questo bando di assunzione, i partecipanti devono compilare il modulo online collegandosi alla pagina www.cotralspa.it/lavora-con-noi, cliccare su “Voglio candidarmi” e seguire le istruzioni in esso contenute. La domanda va presentata entro il 16 luglio 2020. Al termine della compilazione, il sistema produrrà in automatico un riepilogo della domanda con indicato un codice identificativo assegnato come ricevuta. I candidati dovranno stampare ricevuta e domanda, apporre la firma e conservare tutta la documentazione. Quest’ultima andrà presentata il giorno delle selezioni come conferma di iscrizione al concorso.

Selezioni

Per quanto riguarda le selezioni, invece, esse si articolano in alcune fasi così riassunte:

1)controllo dei requisiti;

2)formazione delle quattro graduatorie in base al punteggio ricavato dai titoli posseduti ai sensi dell’art. 7 del bando;

3)prova di guida dei soli candidati collocati utilmente in graduatoria secondo il numero dei posti in riferimento alle singole direttrici/linee scelte.

Ricordiamo, inoltre, che le graduatorie formate avranno la durata di due anni dalla loro pubblicazione, ma potranno essere prorogate per esigenze aziendali.

Infine, le comunicazioni su questo bando di assunzione, compreso le graduatorie, saranno pubblicate sul sito dell’azienda all’indirizzo www.cotralspa.it.

Invece, per ogni altra informazione non contenuta in questo articolo, si rimanda alla lettura del bando di assunzione.

