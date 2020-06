Assunzione di diplomati: ecco il bando e come partecipare

È stato pubblicato un bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 9 istruttori amministrativi contabili. Secondo la vigente legge sui posti operano le seguenti riserve a favore: dei volontari delle forze armate, del personale interno (2 posti) e dei soggetti appartenenti alle categorie protette (1 posto). La selezione è rivolta a diplomati che saranno assunti presso l’Unione Montana Feltrina, in provincia di Belluno. Ecco le modalità di partecipazione al concorso.

Assunzione di istruttori amministrativi contabili: requisiti e domanda

I candidati che voglio partecipare al bando di assunzione per nove posti di istruttori amministrativi devono essere in possesso di:

a)diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero diploma di maturità;

b)patente di guida di categoria B;

c)requisiti generici comuni a coloro che partecipano a pubblici concorsi.

Coloro in possesso dei requisiti, dovranno presentare la domanda, redatta secondo il facsimile allegato, entro le ore 12 del 18 giugno 2020, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

1)direttamente all’Ufficio protocollo;

2)con raccomandata con avviso di ritorno;

3)per via telematica con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net.

Infine, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

√ricevuta del versamento della tassa di concorso pari a 10 euro;

√fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

√curriculum formativo e professionale che non sarà valutato ai fini del punteggio.

Prove d’esame

Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia elevato, l’Amministrazione procederà ad una preselezione consistente in un questionario a risposta multipla. I quesiti potranno contenere sia gli argomenti delle materie previste dal programma, sia argomenti di cultura generale, logica/matematici e/o psicoattitudinali.

In seguito, i candidati risultati idonei affronteranno una prova scritta teorico/pratica e una prova orale. Le prove avranno lo scopo di accertare il possesso delle competenze nelle mansioni del profilo messo a concorso. Le materie del programma di studio sono elencate all’art. 10 del bando.

Infine, la data, l’ora, il luogo di svolgimento delle prove e ogni altra informazione inerente a questo bando di assunzione, sarà pubblicato sul sito dell’Unione Montana Feltrina all’indirizzo www.feltrina.bl.it, nella sezione Bandi di concorso. Tale comunicazione ha valore di notifica e sostituisce la convocazione individuale.

Si rimanda alla lettura del bando integrale, per le informazioni non presenti in questo articolo.

