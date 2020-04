Assunzione di personale amministrativo nelle Asl: ecco come candidarsi

Sono stati pubblicati due bandi di concorso per l’assunzione di personale amministrativo, da inserire nell’organico delle aziende socio sanitarie della Regione Veneto. Azienda Zero Padova, istituita nel 2016, organizza e controlla tutte le Asl della regione. Per questo motivo, la gestione amministrativa dei concorsi è stata affidata a questa azienda. Vediamo quali sono i requisiti e come inviare la domanda per partecipare ai concorsi.

Assunzione di collaboratori amministrativi in area economica e giuridica: posti disponibili

Come è stato detto, i due bandi di assunzione di collaboratori amministrativi, da inserire nell’area economica e in quella giuridica, ai fini procedurali, saranno gestiti dall’Azienda Zero. I posti, invece, saranno assegnati alle altre aziende socio sanitarie della Regione Veneto, così come indicato nei rispettivi bandi allegati.

A)trentadue posti nell’Area economica; vai al bando.

B)quarantatré posti nell’Area giuridica; vai al bando.

Assunzione Azienda Zero Padova: requisiti

Oltre ai requisiti generici, per partecipare ai due bandi di assunzione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti specifici:

a)per collaboratori amministrativi Area economica: laurea triennale in scienze dell’economia e gestione aziendale; in scienze economiche; scienze politiche e relazioni internazionali e/o lauree equipollenti.

b)per collaboratori amministrativi Area giuridica: laurea triennale dei servizi giuridici; scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; scienze politiche e relazioni internazionali e/o lauree equipollenti.

Domanda

Le domande potranno essere inviate, entro il 14 maggio 2020, all’indirizzo: www.aziendazero.iscrizioneconcorsi.it, esclusivamente in modalità telematica.

Per la partecipazione ai concorsi, è dovuto, inoltre, il pagamento di un contributo pari a 15 euro per ciascun concorso. Infatti, la medesima ricevuta di pagamento non può essere allegata a più procedure concorsuali.

Prove d’esame

Nel caso in cui le domande pervenute sia superiori al numero definito dalla Commissione, le prove d’esame saranno precedute da una prova di preselezione.

In ogni caso, i partecipanti ai concorsi affronteranno, dopo la valutazione dei titoli, tre prove d’esame: scritta, pratica e orale sulle materie indicate nei rispettivi bandi di concorso.

Ulteriori informazioni

Infine, tutte le successive comunicazioni sui bandi di assunzione per il personale amministrativo nelle aziende socio sanitarie della Regione Veneto, e le relative graduatorie finali, saranno pubblicate sul sito dell’azienda all’indirizzo: www.azero.veneto.it nella sezione Concorsi e avvisi.

