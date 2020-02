Assunzione di tecnici della prevenzione, ecco il bando di concorso

Un nuovo concorso per l’assunzione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro è stato pubblicato dal Ministero della salute. Il concorso ha un codice così indicato: Codice concorso 786. Vediamo i requisiti e le altre modalità di partecipazione.

Assunzione 91 Tecnici della prevenzione ambiente e luoghi di lavoro, posti disponibili

I 91 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da inquadrare nella terza area – F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute, dopo l’assunzione, saranno assegnati agli uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio nazionale e i posti disponibili così distribuiti:

Liguria: 15

Lombardia: 8

Piemonte: 2

Veneto: 8

Friuli venezia Giulia: 6

Emilia-Romagna: 8

Toscana: 7

Marche: 4

Lazio: 8

Campania: 10

Puglia: 5

Calabria: 5

Sicilia: 3

Sardegna: 2.

Una quota dei posti sono riservati ai volontari delle forze armate. I titoli di riserva devono essere posseduti alla scadenza del bando e dichiarati nella domanda; in caso contrario non saranno presi in considerazione.

Assunzione tecnici di prevenzione: requisiti

Al concorso possono partecipare esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea;

b)godimento dei diritti civili e politici;

c)idoneità fisica all’impiego;

d)non abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego;

e)posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;

f)aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

laurea specialistica o magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione,

diploma universitario in Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

g)iscrizione all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro;

h)conoscenza della lingua inglese;

i)conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

l)per i candidati stranieri: conoscenza della lingua italiana.

Inoltre, non possono essere ammessi al concorso, i candidati che siano stati:

esclusi dall’elettorato politico attivo;

interdetti dai pubblici uffici;

destituiti, licenziati, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, quindi entro e non oltre le ore 12 del 5 marzo 2020.

Come presentare la domanda

La domanda di concorso per l’assunzione di tecnici della prevenzione deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito del Ministero della salute all’indirizzo concorsi.sanità.it e seguendo le indicazioni specificate. Per accedere all’applicazione è necessario che i candidati siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personale. Non saranno prese in considerazioni domande pervenute in modalità diverse da quelle segnalate nel bando.

La data di presentazione della domanda è validata dal sistema informatico che, allo scadere del termine non permetterà più l’invio della domanda. Inoltre, una copia sarà inviata dal sistema all’indirizzo di posta PEC del candidato e resa disponibile nell’area riservata dell’applicazione. Il giorno dell’eventuale prova preselettiva, o della prima prova scritta, il candidato, pena esclusione dal concorso, deve presentare una copia della domanda per autocertificare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda, allegando anche la copia del documento di riconoscimento.

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti:

curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, contenente la dichiarazione di veridicità delle informazioni (artt.46 e 47 del DPR n.445/2000); copia di un documento di riconoscimento valido; ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria (tassa di concorso) di 10 euro.

Preselezione e prove d’esame

Nel caso in cui le domande di ammissione al concorso siano elevate, l’Amministrazione potrà procedere ad una prova preselettiva che consisterà in un questionario con quesiti a risposta multipla riguardanti le materie previste dal bando; nonché sulla lingua inglese. Il diario delle prova preselettiva, se svolta, sarà pubblicato, sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia sul sito del Ministero nella sezione Concorsi. Tale pubblicazione vale quale notifica a tutti gli effetti. Infine, le prove di concorso consistono in due prove scritte e in una prova orale.

La prima prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nell’articolo 7 del bando. La seconda, invece, consisterà nella redazione di un atto o nella risoluzione di un caso pratico riguardante gli ambiti del Ministero. Infine, la prova orale non sarà altro che un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e su altre indicate, sempre, nell’articolo 7 del bando.

Per tutte le altre informazioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.

