Assunzione di Tenenti Carabinieri: ecco il bando di concorso

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi ed esami n. 37 del 12 maggio 2020, il ministero della Difesa ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 13 tenenti da assegnare nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri. Il concorso è rivolto a laureati in varie discipline. Ecco posti disponibili, requisiti e modalità di partecipazione.

Assunzione Tenenti Carabinieri: posti disponibili

Il bando di concorso, pubblicato dal ministero della Difesa, riguarda l’assunzione di 13 tenenti carabinieri in servizio permanente nel ruolo tecnico. Comunque i posti saranno ripartiti nel seguente modo:

A)11 posti per i cittadini italiani in possesso dei requisiti e delle seguenti specialità:

√medicina: due posti;

√veterinaria: un posto;

√psicologia: un posto;

√investigazioni scientifiche – fisica: un posto;

√investigazioni scientifiche – biologia: un posto;

√telematica – informatica: due posti;

√telematica – telecomunicazioni: un posto;

√genio: un posto;

√amministrazione: un posto.

B)2 posti riservati ai militari dell’Arma dei Carabinieri così ripartiti:

√1 posto specialità telematica – informatica;

√1 posto specialità psicologia.

Requisiti e modalità di presentazione della domanda

In particolare, coloro interessati al bando di assunzione di 13 tenenti dell’Arma dei Carabinieri nel ruolo tecnico, devono possedere i requisiti generici per l’accesso ai concorsi pubblici, ma anche i seguenti requisiti specifici:

a)45 anni, se appartenenti all’Arma dei Carabinieri con almeno 5 anni di servizio e qualifica finale non inferiore a “eccellente”;

b)34 anni, se Ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se Ufficiali inferiori delle forze di completamento;

c)32 anni, se non appartenenti alle precedenti categorie;

d)laurea e specializzazione in una delle seguenti classi indicate nell’art. 2 del bando. Ugualmente, saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea equipollenti.

La domanda di partecipazione, invece, deve essere presentata, entro l’11 giugno 2020, esclusivamente in modalità telematica collegandosi al seguente indirizzo internet https://extranet.carabinieri.it/ConcorsiOnline20 cliccando sul concorso di interesse e seguendo le indicazioni presenti nell’art. 3 del bando.

In alternativa, il modulo telematico è raggiungibile anche attraverso il link presente sul sito www.carabinieri.it sezione Concorsi>Area concorsi>Concorsi pubblici>Concorsi in atto.

Selezione

Infine, lo svolgimento del concorso di assunzione per 13 tenenti carabinieri prevede le seguenti prove:

1)eventuale prova di preselezione;

2)due prove scritte;

3)valutazione dei titoli di merito;

4)prove di efficienza fisica;

5)accertamenti psicofisici;

6)accertamenti attitudinali;

7)prova orale;

8)prova facoltativa di lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

In ogni modo, per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura integrale del bando di assunzione.

