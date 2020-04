Per nuove assunzioni, la Cooperativa sociale Quadrifoglio Onlus cerca diverse figure professionali per attivare servizi socio assistenziali ed educativi. I collaboratori saranno assunti nelle strutture gestite dalla cooperativa e ubicate in diverse regioni italiane. Vediamo quali sono le sedi, le posizioni aperte e le modalità per candidarsi.

Assunzioni presso Cooperativa Quadrifoglio: profili richiesti

Assunzioni nel settore assistenziale ed educativo grazie alle offerte di lavoro della Cooperativa sociale Quadrifoglio. Nata a Pinerolo nel 1981, con il supporto del Comune, la Cooperativa, ormai da più di trenta anni, opera nel settore dell’assistenza ad anziani, minori e disabili gestendo varie strutture presenti in: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto.

Attualmente, è alla ricerca di personale, con diploma o laurea, da assumere con contratti a tempo indeterminato e determinato (in questo caso con possibilità di rinnovo), pieno o parziale.

Infatti, i profili professionali richiesti sono:

√operatori socio sanitari (OSS);

√infermieri;

√educatori;

√assistenti familiari;

√fisioterapisti.

Alcuni dei requisiti richiesti sono: età massima 55 anni, titoli di studio in base al profilo richiesto, disponibilità a lavorare su turni, esperienza nel ruolo.

Come candidarsi

Per inviare la propria candidatura a queste assunzioni, è necessario collegarsi al sito della Cooperativa Quadrifoglio all’indirizzo: https://cooperativaquadrifoglio.com/.

Nella sezione Lavora con noi/Scopri le offerte di lavoro cliccare sull’offerta di interesse e, se in possesso dei requisiti richiesti, inviare il curriculum compilando il modulo presente.

Infine, è possibile anche inviare il curriculum compilando il form nella pagina principale.

