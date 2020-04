Assunzione in Enel per diplomati e laureati. Infatti, il più grande operatore elettrico d’Italia, secondo il piano di assunzioni per il 2016-2020 prevede circa tre mila posti di lavoro a fronte dei sei mila pensionamenti previsti per favorire il turnover del personale. Le prossime assunzioni, che riguardano 500 risorse potranno essere effettuate grazie ad un recente accordo con le maggiori organizzazioni sindacali. Vediamo quali sono le figure ricercate e come candidarsi.

Assunzione Enel per diplomati e laureati: posizioni aperte

L’Enel periodicamente è alla ricerca di personale per l’assunzione di diplomati e laureati in diverse discipline. Le risorse saranno assunte con contratto a tempo indeterminato o determinato, mentre, ai giovani senza esperienza, l’azienda offre tirocini retribuiti o contratti di apprendistato.

Attualmente, il gruppo Enel ricerca personale per le sedi di Roma, Milano, Venezia, Napoli e presso altre sedi sul territorio nazionale. Nello specifico si ricercano diplomati, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per posizioni tecnico operative da inserire in varie sedi italiane. In questo caso, l’azienda offre un contratto di apprendistato di 36 mesi e un percorso di formazione teorico-pratica e di affiancamento, con il costante supporto di un tutor aziendale.

Inoltre, Enel ricerca anche laureati da inserire nelle sedi di Milano, Roma, Venezia e Napoli per le seguenti posizioni:

√RPA Expert,

√Learning platform specialist,

√RPA Developer,

√Salesforce Technical Architect,

√Salesforce Solution Architect,

√Public Transport Specialist,

√Solution Engineer e-industries,

√Marketing Integrator,

√Financial Valuation Specialist,

√Digital Front End Developer,

√Digital Application Developers.

I requisiti e le informazioni dettagliate su questi profili professionali sono visibili all’interno delle singole offerte di lavoro.

Come candidarsi in Enel

Quindi, gli interessati a queste assunzioni proposte da Enel devono visitare il sito internet dell’azienda: www.enel.it e la sezione Lavora con noi (https://corporate.enel.it/it/carriere). In questa pagina sarà possibile prendere visione degli annunci, effettuare la registrazione online e inviare il proprio curriculum.

