Assunzione medici di varie categorie: ecco i posti disponibili e dove

Pubblichiamo gli ultimi due bandi di assunzione banditi dall’Azienda Zero Padova. Ricordiamo che questa azienda amministra e gestisce le aziende socio sanitarie ubicate nella Regione Veneto. Per questa ragione è stata scelta come azienda capofila per questi concorsi. Comunque sia, le assunzioni riguardano il reclutamento di medici per le seguenti discipline: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica e Ginecologia e ostetricia. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e inserite nelle strutture sociosanitarie della Regione. Ecco posti disponibili, requisiti e modalità di partecipazione.

Assunzione di medici nelle ASL Veneto: posti disponibili e requisiti

L’assunzione di nuovo personale nelle ASL della Regione Veneto, avverrà tramite due concorsi pubblici, per titoli ed esami. Come abbiamo detto, l’Azienda Zero è stata riconosciuta ente capofila e gestirà tutta la procedura concorsuale.

Di seguito, i posti totali dei rispettivi concorsi, mentre quelli disponibili per le singole aziende sono descritti nei rispettivi bandi di concorso:

A)28 posti per medici di igiene, epidemiologia e sanità pubblica; vai al bando.

B)56 posti per medici di ginecologia ed ostetricia; vai al bando.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie e delle scelte fatte dai partecipanti, i vincitori saranno assunti nelle sedi delle aziende socio sanitarie facenti parte dell’Azienda Zero.

Per questo, al momento della compilazione della domanda, i candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere.

Per entrambi i bandi di assunzione, i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:

a)laurea in Medicina e Chirurgia;

b)specializzazione, o iscrizione all’ultimo anno, nella disciplina oggetto del concorso;

c)iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi.

Inoltre, i candidati devono possedere anche i requisiti generici che sono obbligatori per partecipare ai concorsi pubblici.

Domanda

Successivamente, gli interessati a questi bandi di assunzione, devono inviare la domanda entro il 14 maggio 2020, dopo la registrazione al sito https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it.

Si precisa che, trattandosi di due concorsi diversi, devono essere pagati due contributi spese per la partecipazione, poiché la medesima ricevuta di pagamento non può essere allegata a più procedure concorsuali. La tassa di concorso è pari a 15 euro per ciascun concorso.

Prove d’esame

Per quanto riguarda, le selezioni che i partecipanti dovranno affrontare, esse sono tre: prova scritta, pratica e orale. Le materie sono indicate nei rispettivi bandi.

Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero definito dalla Commissione, le prove d’esame saranno precedute da una prova di preselettiva.

Diario e comunicazioni varie

Infine, tutte le successive comunicazioni saranno pubblicate sul sito dell’azienda all’indirizzo: www.azero.veneto.it nella sezione Concorsi e avvisi.

Invece, per tutte le altre informazioni dettagliate su questi concorsi, si rimanda alla lettura dei suddetti bandi integrali.

