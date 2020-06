Assunzione medici varie specializzazioni: ecco dove e come candidarsi

L’Azienda sanitaria locale Vercelli ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 15 dirigenti medici in diverse discipline da inserire nel proprio organico. La domanda va presentata entro il 5 luglio 2020. Il bando è reperibile anche nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP n. 22 del 28 maggio 2020).

Assunzione ASL VC Regione Piemonte: posizioni aperte e requisiti

Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 dirigenti medici è pubblicato nel sito dell’ASL Vercelli all’indirizzo www.aslvc.piemonte.it nella sezione Concorsi. Le risorse saranno inserite in area medica e delle specialità mediche, in area chirurgica e delle specialità chirurgiche e in area di sanità pubblica, mentre i posti suddivisi nel seguente modo:

√due posti dirigente medico Psichiatria;

√un posto dirigente medico Medicina interna;

√un posto dirigente medico Ematologia;

√sette posti dirigente medico Ginecologia e Ostetricia;

√due posti dirigenti medici Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

√un posto dirigente medico Servizio igiene alimenti e nutrizione;

√un posto dirigente medico Medicina del lavoro.

Al termine del concorso sarà pubblicata una graduatoria finale con l’elenco dei vincitori. Coloro che saranno chiamati per firmare il contratto di assunzione dovranno accettare di rimanere, nella sede di destinazione, per un periodo non inferiore a 5 anni.

A questo punto è necessario conoscere i requisiti specifici che i candidati devono possedere per partecipare a questo concorso. Tali requisiti sono:

a)laurea in medicina e chirurgia;

b)specializzazione nella disciplina in base al profilo messo a concorso;

c)iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurgici.

Ovviamente, i partecipanti devono possedere anche i requisiti generici, ovvero comuni a coloro che partecipano a bandi di assunzione per il pubblico impiego.

Infine, è obbligatorio il pagamento di una tassa di concorso pari a 10 euro da versare secondo le indicazioni contenute nel bando.

Domanda di iscrizione

Coloro interessati a questo bando di assunzione devono compilare e inviare la domanda, esclusivamente in modalità telematica, entro il 5 luglio 2020.

Il modulo online è raggiungile dal sito dell’Azienda alla pagina Concorsi scegliendo, poi nell’elenco, il bando di interesse. Un’altra modalità per candidarsi è accedendo al portale concorsi all’indirizzo www.aslvcpiemonte.iscrizioneconcorsi.it. In entrambi i casi, è necessario registrarsi al sito e compilare la domanda seguendo le indicazioni contenute nel bando e nel Manuale di istruzioni presente nel portale stesso.

Prove d’esame

Per quanto riguarda le prove d’esame esse saranno di tre tipi:

1)scritta potrà consistere: a)in una relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti il profilo messo a concorso; b)questionario a risposte sintetiche sulle materie inerenti il profilo;

2)pratica consistente in: a)tecniche e manualità particolari secondo il profilo scelto, b)altra tipologia di prova decisa dalla commissione;

3)orale, ovvero colloquio sulle materie e sulle mansioni inerente i profili messi a concorso.

Infine, l’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove d’esame sarà pubblicato nel sito dell’Azienda nella sezione Concorsi e tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti i candidati.

Per ogni altra informazioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.

