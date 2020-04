Assunzione presso Bartolini: ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Bartolini, nota società di spedizioni, seleziona personale per l’assunzione di impiegati e altro personale da inserire nell’organico delle diverse sedi italiane. Vediamo come candidarsi a queste offerte.

Assunzione BRT: profili richiesti e sedi disponibili

Bartolini S.p.A., oggi BRT S.p.A., seleziona numerosi profili professionali per l’assunzione di personale da inserire nelle varie sedi regionali della società. Lavorare in Bartolini significa premiare capacità, motivazione e risultati. In cambio, BRT offre un ambiente stimolante e dinamico con l’opportunità di crescita e formazione personale e professionale.

Attualmente, le ricerche si concentrano sulle seguenti figure professionali: impiegati, programmatori, supervisori, responsabili, commerciali.

I candidati ideali sono diplomati e/o laureati, con conoscenze informatiche e della lingua inglese. Inoltre, l’esperienza lavorativa, diversa a secondo del profilo richiesto, non è fondamentale, poiché i nuovi assunti svolgeranno un periodo di tirocinio formativo.

Infine, le sedi di lavoro disponibili sono: Bologna, Brescia, Cagliari, Cesena, Cuneo, Pescara, Pordenone, Rimini, Roma, Rovereto, Salzano, Schio, Settimo Torinese, Treviso.

Come candidarsi

Gli interessati possono visitare il sito dell’Azienda, cliccare su Lavora in BRT e consultare gli annunci delle offerte disponibili.

All’interno di ogni offerta è presente la descrizione della mansione e i requisiti richiesti. Dopo aver scelto l’offerta più interessante, cliccare su Candidato già registrato oppure su Nuovo curriculum, per registrare il curriculum nella banca dati dell’Azienda.

