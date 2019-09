Assunzioni 2019: 1157 posti di lavoro alla Asl in Abruzzo

Negli ultimi mesi sono state segnalate molte opportunità di lavoro in diversi settori e in diverse regioni in Italia e alcune anche all’estero. La proposta attuale riguardano le nuove assunzioni proposte dall’ASL Abruzzo , dove si prevedono nuovi 1157 posti di lavoro.

Vediamo nei dettagli quali sono le notizie e le novità da sapere

In questa settimana la Giunta regionale della regione Abruzzo, ha approvato i nuovi programmi di assunzioni delle Aziende Sanitarie Locali Avezzano-Sulmona-l’Aquila, Pescara e Teramo. Si parla esattamente di 1157 assunzioni negli ospedali e nelle strutture sanitarie, il tutto previsto per i prossimi tre anni iniziando da quest’anno, la notizia di queste nuove assunzioni è stata diffusa anche mediante un comunicato stampa pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo.

Questi nuovi 1157 posti di lavoro saranno suddivisi tra le ASL delle Aziende Sanitarie Locali Avezzano-Sulmona-l’Aquila, (ASL 1 Abruzzo), dall’azienda ASL Pescara e Teramo. Le figure professionali che saranno sicuramente richieste e che avranno buone possibilità di essere assunte, saranno: infermieri, medici e oss, ma non mancheranno sicuramente richieste di possibilità di lavoro per altri tipi di profili. Per reclutare i nuovi collaboratori, è probabile che si ricorrerà a stabilizzazioni, graduatorie già in essere e procedure di mobilità, per cui potrebbero essere banditi nuovi concorsi Asl.

