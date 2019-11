Assunzioni: 500mila posti di lavoro nella Pubblica Amministrazioni

È stato annunciato dal ministro Fabiana Dadone che afferma che con lo sblocco del turnover ci saranno 500mila nuovi assunzioni, e per questi nuovi posti i maggiori pretendenti saranno i giovani, dal 15 novembre sarà una realtà in tutte le amministrazioni dopo una stretta durata anni.

Pubblica Amministrazione, mezzo milioni di nuovi posti per i giovani nel triennio 2019-2021

Era una notizia che da tempo girava nell’aria, il ministro afferma che ha ascoltato volentieri le ragioni dei sindacati della Pubblica Amministrazione e aveva annunciato che avrebbe aperto le porte del suo ufficio alle istanze di tutti.

Il fatto di usare il dialogo che si è rilevato un buon metodo, sta piano piano riempendosi di contenuti e fatti concreti, a partire da quello che accadrà a stretto giro nel prossimo futuro con lo sblocco del turnover, grazie al quale si potrà inserire nella Pubblica Amministrazione circa nezzo milioni di nuovi assunti e in grandissima parte giovani durante il triennio che va dal 2019 al 2021.

Questo si è potuto avere grazie alle risorse stanziate in Manovra, e non solo, ci saranno poi altre novità, il ministro ha annunciato aumenti in busta paga per gli statali superiori a 96 euro lordi mensili, con il rinnovo del contratto del pubblico impiego per il periodo che va dal 2019 al 2021.

Ancora poi, altre novità che porteranno solo dei grandi benefici al sistema pubblico e evitando di fare meno sprechi, lo sblocco dello scorrimento graduatorie dei concorsi, saranno messe le telecamere in modo da scoprire gli assenteisti e chi vorrà fare il furbetto, grren mobility e il nuovo corso-Concorso della Scuola Nazionale dell’amministrazione rivolto a dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione con cadenza annuale.

Offerte di lavoro: 120 nuovi posti per lavorare nell’Amn di Napoli

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062