La Provincia Piacenza ha pubblicato il Documento unico di programmazione del fabbisogno di personale. Tale documento conferma, per il triennio 2020-2022, nuove assunzioni nelle sedi dell’ente. Vediamo quali sono le novità dagli uffici provinciali piacentini.

Assunzioni per 31 risorse Provincia Piacenza: DUP 2020-2022

Assunzioni a tempo indeterminato per personale in vari settori. Infatti, vista la riduzione del personale negli ultimi anni, a causa sia dei trasferimenti presso altri Enti sia per i pensionamenti, è stato deciso di procedere a nuove assunzioni utilizzando il Piano organizzativo del 2018 e, in seguito, i vari Piani di fabbisogno del personale 2018-2021 e 2019-2022. Di questi, il primo è completato, mentre il secondo è in corso di attuazione.

Le assunzioni previste dalla Provincia Piacenza sono inserite nel Documento unico di programmazione per il triennio 2020-2022.

In totale, si tratta di 31 nuovi posti di lavoro e le risorse saranno inserite nell’organico della Provincia, secondo i profili richiesti, tramite mobilità volontaria tra enti e la pubblicazione di nuovi concorsi.

Nello specifico, entro il 2020, saranno assunti 17 dipendenti a tempo indeterminato: cantonieri (2 posti); istruttori amministrativi contabili (5 posti); agente di polizia provinciale (1 posto); geometri assistenti alla manutenzione (4 posti); istruttori direttivi amministrativi contabili (3 posti); funzionario di polizia provinciale (1 posto); istruttore direttivo urbanista (1 posto).

Le assunzioni, invece, per l’anno 2021 riguardano: cantoniere (1 posto); istruttori amministrativi contabili (2 posti); geometri assistenti alla manutenzione (4 posti).

Infine, per l’anno 2022, le assunzioni previste sono di: due cantonieri; due geometri assistenti alla manutenzione.

Inoltre, sempre entro il 2020, sono in programma 3 assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile: due figure di alta specializzazione in materia di progettazione antisismica e sismica e un addetto stampa.

Candidature

In ogni caso, per conoscere i requisiti e le modalità di partecipazione a queste assunzioni, gli interessati dovranno attendere la pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale. Ulteriori informazioni saranno, anche, comunicate sul sito dell’Ente all’indirizzo: www.provincia.pc.it/index.php, cliccando sulla pagina dedicata ai concorsi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube