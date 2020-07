L’Azienda sanitaria locale Caserta ha indetto un bando di concorso per 13 assunzioni di medici in varie discipline. Il concorso è per titoli ed esami; la domanda scade il 16 luglio 2020. Vediamo quali sono le informazioni principali per candidarsi.

Assunzioni ASL Caserta: posti disponibili e requisiti

L’Azienda sanitaria locale Caserta ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 13 dirigenti medici da inserire nell’organico dell’ASL. Le assunzioni riguardano varie discipline e saranno ripartite nel seguente modo:

√4 posti Dirigenti medici di neuropsichiatria infantile;

√4posti Dirigenti medici psichiatria;

√3 posti Dirigenti medici neurologia;

√2 posti Dirigenti odontoiatri in odontoiatria.

Ai candidati è richiesta per la partecipazione:

a)laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria, in base al profilo per il quale si concorre;

b)specializzazione nella disciplina interessata;

c)iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

d)requisiti generici per coloro che si candidano a concorsi nella pubblica amministrazione.

Domanda

Per queste assunzioni, la domanda, una per ciascuna disciplina, inviata entro e non oltre il 16 luglio 2020, va compilata collegandosi al sito internet https://aslcaserta.iscrizione concorsi.it, seguendo le istruzioni contenute nel bando. Sulla piattaforma telematica è presente anche un manuale con le spiegazioni per l’iscrizione. È necessario che il candidato si registri prima di compilare la domanda. Inoltre, tra i documenti da allegare nell’apposita sezione della domanda, abbiamo il documento di riconoscimento in corso di validità.

Prove d’esame

Infine, i candidati dovranno affrontare le seguenti prove d’esame: scritta, pratica e orale. Le date delle prove saranno pubblicate sul sito dell’ASL all’indirizzo www.aslcaserta.it, sezione Amministrazione trasparente, pagina Bandi di concorso.

Per ulteriori informazioni e dettagli su queste opportunità di assunzione, si rimanda alla lettura del bando integrale.

