Assunzioni addetti magazzino e autisti: ecco il nuovo polo logistico Amazon

Per apertura di un nuovo polo logistico a Catania, Amazon azienda di e-commerce, cerca per assunzioni addetti al magazzino e autisti. Le risorse saranno assunte con contratti a tempo indeterminato direttamente da Amazon, per i magazzinieri, e da una società partner, per quanto riguarda gli autisti. Ecco dove inviare il curriculum.

Assunzioni magazzinieri e autisti: 100 nuovi posti di lavoro a Catania

Nuove assunzioni in Amazon per il reclutamento di 100 risorse tra magazzinieri e autisti. Infatti, dopo aver annunciato le aperture di nuovi poli logistici a Pisa e Castegnato, Genova e Parma, ora anche a Catania, Amazon aprirà un centro di smistamento nel quartiere di Pantano d’Arci. Il centro di smistamento servirà le province di Catania, Messina e Siracusa.

La struttura sorgerà su una superficie di circa 10mila metri quadri, creando nuovi posti di lavoro. Infatti, si cercano non solo magazzinieri e autisti, ma anche manager, tecnici, figure di supporto ed altre figure professionali.

Come abbiamo detto precedentemente, i contratti saranno a tempo indeterminato: gli addetti al magazzino saranno assunti da Amazon, mentre gli autisti da una società che si occuperà della consegna delle merci.

Come candidarsi

Gli interessati a queste assunzioni, per candidarsi devono visitare la pagina Lavora con noi di Amazon all’indirizzo: www.amazon.jobs/it. In seguito, scegliere la sede e le offerte di interesse, e, quindi, se in possesso dei requisiti richiesti, inviare il curriculum.

