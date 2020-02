Assunzioni AIFA per: biologi, ecco il bando di concorso

Assunzioni all’Agenzia italiana del farmaco che ha pubblicato un concorso per dirigenti biologi da inserire nell’organico dell’Ente. Ecco i requisiti e le modalità di partecipazione al bando.

Assunzioni AIFA: requisiti

L’AIFA, Agenzia italiana del farmaco ha approvato un piano di assunzioni per 11 posti di dirigente sanitario Biologo. Il bando di concorso prevede che le risorse sia assunte con contratto a tempo pieno e indeterminato. Alcuni posti sono riservati al personale non di ruolo, che alla data di pubblicazione del bando sia in servizio presso l’Agenzia da almeno 6 mesi con qualsiasi profilo professionale. Per partecipare i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

1)cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione europea;

2)diploma di laurea in: scienze biologiche, biotecnologie farmacologiche, biotecnologie mediche, o titoli equiparati e/o equipollenti;

3)iscrizione all’Albo dell’ordine dei biologi;

4)abilitazione alla professione di biologi;

5)iscrizione nelle liste elettorali;

6)godimento dei diritti civili e politici;

7)idoneità fisica all’impiego;

8)non aver riportato condanne penali che impediscano un rapporto di pubblico impiego, né essere stati dispensati, decaduti, licenziati dall’impiego statale;

9)posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena esclusione dal concorso.

Come presentare domanda

I candidati interessati a queste assunzioni dovranno presentare domanda di concorso, esclusivamente, in modalità telematica, entro il 16 febbraio 2020, compilando l’apposito modulo accessibile dal sito dell’AIFA, alla pagina Concorsi. Dopo essersi registrati, il candidato riceverà una mail con le credenziali di accesso. Cliccando sul link presente nella mail, il candidato potrà accedere alla pagina accedi e compilare la domanda in ogni sua parte. Alla fine, cliccando su Invio domanda, riceverà una nuova mail che conferma l’avvenuta iscrizione al concorso. Successivamente, dovrà rientrare nell’applicativo e stampare la domanda che dovrà essere conservata per essere presentata, firmata, il giorno della prima prova preselettiva o scritta.

Inoltre, i candidati dovranno versare una tassa di concorso di 10 euro. La ricevuta del versamento, unita alla domanda e alla copia di un documento di riconoscimento valido, dovrà essere presentata il giorno dello svolgimento della prima prova d’esame. Per le indicazioni dettagliate sulla compilazione della domanda, leggere l’art. 3 del bando.

Prove d’esame

Qualora il numero delle domande pervenute sia elevato, l’AIFA si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva consistente in quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura generale e/o materie attinenti al profilo di biologo. Alle prove successive parteciperanno coloro che avranno superato le precedenti, secondo il metodo definito a cascata. Dopo la valutazione dei titoli, i candidati dovranno affrontare gli esami che consisteranno in una prova scritta, teorico pratico e orale. L’esito della preselezione, delle prove d’esame e il calendario di svolgimento del concorso, sarà pubblicato sul sito dell’AIFA.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.

