Assunzioni Amazon: 300 posti di lavoro per l’apertura di nuovi magazzini

Amazon, nota azienda e-commerce si prepara a nuove assunzioni. In totale sono, infatti 300 i posti disponibili, cento per ogni nuovo centro di smistamento: Castegnato, Genova e Parma. Ecco cosa sapere e come candidarsi.

Assunzioni Amazon: ecco dove

Amazon sta portando avanti un piano di assunzioni in Italia ormai da molti mesi grazie, soprattutto, all’inserimento di personale nei centri di distribuzione. Attualmente sono tre i nuovi poli logistici che assumeranno in totale circa 300 persone: 100 per ogni sede.

Le figure richieste sono soprattutto addetti al magazzino e autisti. I primi saranno assunti direttamente da Amazon, i secondi da aziende partner, ma entrambi con un contratto a tempo indeterminato.

1)Magazzino a Castegnato, provincia di Brescia

Il primo centro di distribuzione sarà inaugurato a Castegnato, in provincia di Brescia. Come abbiamo detto saranno 100 le assunzioni previste da assumere entro tre anni dall’apertura. Amazon è già presente sul territorio con sedi a Milano, Casirate d’Adda, Buccinasco Origgio, Burago di Molgora. In questo caso, il nuovo centro di smistamento, che si estende su una superficie di circa 8mila metri quadri, servirà sia la provincia di Brescia, sia le zone di Bergamo, Cremona e Lodi. Il piano di assunzioni, come anticipato, prevede 30 nuovi dipendenti da inserire come magazzinieri e 70 autisti per la consegna e il ritiro della merce.

2)Polo logistico di Genova

Il nuovo polo logistico che aprirà a Genova avrà invece una superficie di circa 7mila metri quadri. Le assunzione, anche in questo caso, riguarderanno soprattutto magazzinieri e autisti per un totale di 100 nuovi posti di lavoro da assumere, anche in questo caso, entro tre anni dall’apertura del centro. In generale, questo polo logistico servirà il territorio della provincia di Genova, ma anche clienti residenti nelle province di La Spezia e Alessandria.

3)Centro smistamento di Parma

Anche le assunzioni nel centro di smistamento di Parma saranno in totale 100, suddivise tra 30 operatori di magazzino e 70 autisti. In Emilia Romagna Amazon è già presente dal 2011 con i poli logistici di Castel San Giovanni (Piacenza), Bologna e Rimini. Da settembre, questo nuovo centro, che si estende su una superficie di circa 11mila metri quadri, sarà il punto di riferimento dei clienti residenti a Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Come candidarsi

Per candidarsi a queste assunzioni, gli interessati possono visitare la pagina Lavora con noi di Amazon raggiungibile all’indirizzo www.amazon.jobs/it. In questa pagina è possibile prendere visione delle posizioni aperte, registrare il curriculum e candidarsi online agli annunci di proprio interesse.

