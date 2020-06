Assunzioni Amazon: ecco il nuovo polo logistico in Lombardia

Continua l’espansione di Amazon sul territorio italiano che cerca personale per assunzioni nel proprio organico. Infatti, la nota azienda di e-commerce, dopo l’apertura di poli logistici a Pisa, a Castegnato, Genova, Parma e Catania, nei prossimi mesi aprirà una nuova sede in Lombardia che porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro. Si cercano magazzinieri e autisti da assumere a tempo indeterminato. Ecco le modalità per candidarsi

Assunzioni Amazon: 100 posti di lavoro in provincia di Milano

Il nuovo polo logistico di Amazon, la cui apertura è prevista per l’autunno, sorgerà su un terreno di circa 11mila metri quadri. Situato a Mezzate, frazione del comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, il nuovo magazzino nasce per servire i clienti delle province di Lodi, Milano sud-est e Cremona. Come sappiamo, questo polo logistico non è il primo aperto in Lombardia. Infatti, Amazon è presente a Origgio, Buccinasco, Burago di Molgora e Milano e Castegnato (Brescia), il più recente.

Come abbiamo detto in apertura, le assunzioni in Amazon riguardano addetti al magazzino e autisti per un totale di 100 posti di lavoro. Le risorse saranno distribuiti nel seguente modo:

a)70 autisti saranno assunti da aziende di spedizioni esterne ad Amazon;

b)30 magazzinieri assunti direttamente da Azienda americana.

Lavoro e Concorsi, clicca sull’argomento che ti interessa per non perdere le nostre news.

Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni Amazon, per candidarsi devono visitare il sito dell’Azienda www.amazon.job/it e poi alla pagina Lavora con noi. A questo punto, scegliere la sede e l’offerta di interesse e, infine, se in possesso dei requisiti richiesti, inviare il curriculum.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube