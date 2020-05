Assunzioni Amazon: nuovi posti di lavoro, ecco come candidarsi

Nuove assunzioni in Amazon. Infatti, la nota azienda e-commerce è alla ricerca di personale da inserire nella sede di Casale sul Sile, in provincia di Treviso, per l’apertura di un nuovo centro di distribuzione. Ecco tutte le informazioni per lavorare in Amazon.

Assunzioni Amazon Lavora con noi

Amazon per assunzioni è alla ricerca di personale. L’azienda, nota nel settore delle vendite online attraverso il suo sito e-commerce diffuso ormai in tutto il mondo, ha in programma l’apertura di un nuovo centro di distribuzione La nuova sede sarà di circa 500mila mq, composta da 3 magazzini, di cui uno su 3 piani e che porterà nei prossimi tre anni all’assunzione di 1200 impiegati. Le risorse saranno assunte, in parte da Amazon e in parte da società che forniscono servizi al Gruppo.

Inoltre i profili ricercati saranno impiegati, magazzinieri e addetti alle consegne, operatori di carico e scarico delle merci. In base alle precedenti assunzioni effettuate, anche in questo caso le assunzioni saranno con un contratto a tempo indeterminato, soprattutto per i profili assunti direttamente da Amazon.

Le offerte si rivolgono a tutti i candidati interessati, con diversi titoli di studio vista la grande varietà di mansioni disponibili. Tra l’altro, Amazon offre anche diverse opportunità a giovani, anche senza alcuna esperienza lavorativa, attraverso tirocini professionali.

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni presso il polo di distribuzione di Casale sul Sile, devono aspettare per candidarsi a queste offerte, poiché la nuova struttura deve ancora essere aperta e le selezioni avviate.

Nel frattempo è possibile inviare la propria candidatura per le altre offerte di assunzioni presenti sul sito di Amazon alla pagina www.amazon.jobs/it. In questa pagina è possibile prendere visione delle posizioni aperte, registrare il curriculum e candidarsi online agli annunci di proprio interesse.

