Euromec2, azienda veneta specializzata in prodotti chimici per il settore industria/artigianato, per interessanti e nuove assunzioni, è alla ricerca di un Team leader da inserire nel proprio organico. Vediamo quali sono i requisiti e come candidarsi.

Assunzioni Euromec2: requisiti

Euromec2, nota azienda di prodotti chimici per automotive e distributore unico del marchio Innotec, con sede a Portogruaro, provincia di Venezia, per nuove assunzioni, attualmente è alla ricerca di Team leader da inserire nelle sedi di Verona e Brescia per il settore industria e artigianato.

Il Team manager, responsabile del settore commerciale, ha il compito di coordinare e gestire il personale nelle acquisizioni di nuovi clienti nell’area territoriale di competenza, rivolgendo l’attenzione verso aziende artigianali o industriali.

I candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti, come:

√capacità di organizzazione e pianificazione del lavoro;

√attitudine al lavoro in team;

√conoscenza delle aziende e del territorio della propria area di competenza;

√esperienze precedenti nella mansione;

√preferibile domicilio nella zona di Verona e Brescia.

Infine, l’azienda offre ai propri dipendenti: benefit (auto aziendale, rimborso spese, cellulare), possibilità di formazione e crescita professionale.

Come candidarsi

Gli interessati a queste assunzioni, devono visitare il sito la pagina Lavora con noi nel sito dell’azienda raggiungibile al seguente indirizzo: www.euromec2.it/lavora-con-noi e candidarsi all’offerta presente.

Inoltre, nella stessa pagina, i candidati possono cercare l’offerta di interesse per settore o area regionale e, se in possesso dei requisiti, registrarsi e inviare la propria candidatura.

