Assunzioni ASL Toscana: 600 posti per l’emergenza coronavirus e non solo

In arrivo in Toscana nuove assunzioni dovute all’emergenza coronavirus, ma non solo. Infatti, secondo l’articolo pubblicato da La Nazione di Firenze alcuni giorni fa, le aziende sanitarie toscane inizieranno ad assumere personale sanitario per colmare le carenze già presenti prima dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus (COVID-19). Le assunzioni riguarderanno, infatti, 600 posti vacanti dovuti anche ai pensionamenti di questi mesi, ma una parte di questi saranno utilizzati per assumere personale a contratto a tempo determinato per gestire l’emergenza sanitaria. I profili richiesti sono soprattutto infermieri e OSS, ma anche medici, tecnici di laboratorio e di radiologia. Le assunzioni avverranno tramite concorso oppure con chiamata dalle agenzie interinali. Per questo motivo, gli interessati a queste assunzioni devono monitorare costantemente i siti delle aziende sanitarie toscane e delle agenzie interinali. Vediamo ora in dettaglio i posti disponibili.

Assunzioni nelle ASL e nelle AOU della Toscana: posti disponibili

ASL Toscana Sud Est

In totale i posti disponibili sono 245, di cui:

212 posti per infermieri, di cui 115 con contratto a tempo determinato,

3 posti per tecnici sanitari di laboratorio biomedico con contratto a tempo determinato,

30 posti per operatori socio sanitari contratto a tempo determinato.

ASL Toscana Nord Ovest

In totale 100 posti per infermieri da assumere tramite agenzie interinali.

ASL Toscana Centro

In totale 60 posti per infermieri già assunti tramite agenzie interinali.

Azienda ospedaliera universitaria di Careggi

In totale i posti disponibili sono 133 posti, così distribuiti:

113 posti per varie figure professionali da assumere a tempo indeterminato,

20 posti per infermieri da inserire nell’Azienda tramite agenzie interinali.

AOU Senese

Infine, i posti disponibili presso l’Azienda ospedaliera universitaria senese sono 60, suddivisi nel seguente modo:

28 posti per infermieri,

20 posti per OSS,

6 posti per tecnici sanitari di laboratorio,

6 posti per tecnici di radiologia e medici microbiologi.

