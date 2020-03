Crewlink, partner di reclutamento del Gruppo Ryanair, per nuove assunzioni di assistenti di volo da inserire sugli aerei Ryanair ha organizzato giornate dedicate alle selezioni del personale di bordo. Ecco le informazioni sul recruitment e come candidarsi.

Assunzioni Assistenti di volo: Recruitment Days 2020 Italia

Crewlink, società specializzata per la selezione di assistenti di volo, ha organizzato delle giornate destinate alle assunzioni di questo tipo di personale. Le giornate di selezione si svolgeranno in alcune città italiane e dopo i colloqui, e un periodo di formazione, il personale selezionato lavorerà a bordo degli aerei del Gruppo Ryanair. Le date italiane dei prossimi appuntamenti per le selezioni sono le seguenti:

Roma, 17 marzo 2020;

Cagliari, 18 marzo 2020;

Bologna, 18 marzo 2020;

Catania, 18 marzo 2020;

Napoli, 19 marzo 2020;

Pisa, 20 marzo 2020;

Venezia, 25 marzo 2020;

Pescara, 26 marzo 2020;

Torino, 1 aprile 2020;

Palermo, 2 aprile 2020;

Catania, 7 aprile 2020;

Bologna, 8 aprile 2020;

Napoli, 9 aprile 2020;

Bari, 22 aprile 2020;

Venezia, 22 aprile 2020.

Assunzioni Assistenti di volo: requisiti

Per porte partecipare alle assunzioni di assistenti di volo Crewlink è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

passaporto europeo o britannico;

età non inferiore a 18 anni;

altezza minima, proporzionata al peso; di 157 cm e massima 188 cm;

ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese;

flessibilità e disponibilità a lavorare su turni;

personalità socievole e amichevole;

buone capacità natatorie, ovvero sapere nuotare per almeno 25 metri senza aiuto;

predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti;

passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone.

I vantaggi di lavorare come assistenti di volo Crewlink

I vantaggi di lavorare come assistenti di volo Crewlink sono:

1)corso di formazione gratuito;

2)compenso giornaliero durante la formazione;

3)tariffe di viaggio scontate e illimitate;

4)flessibilità oraria: 5 giorni di lavoro e 3 di riposo;

5)possibilità di conoscere posti nuovi durante i giorni di riposo;

6)opportunità di carriera.

Come candidarsi

Gli interessati a queste assunzioni, devono visitare la pagina Recruitment Day sul sito di Crewlink, selezionare il giorno e la sede di proprio interesse e prenotarsi compilando il form presente nel portale. Inoltre, è possibile candidarsi anche per le altre sedi estere del Gruppo.

