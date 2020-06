Opportunità di lavoro nel settore delle imbarcazioni di lusso grazie a nuove assunzioni presso Sanlorenzo Yacht. Infatti, l’azienda è alla ricerca di 12 risorse da inserire nell’organico. Ecco come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Sanlorenzo Yacht: posizioni aperte e requisiti

Interessanti opportunità di assunzioni nell’azienda Sanlorenzo Yacht, come ha dichiarato la responsabile delle Risorse umane, Martina Fraschetti, durante l’intervista a RTL rubrica “Un post in fabbrica”. Infatti, durante l’intervista, Fraschetti ha comunicato l’intenzione dell’azienda, specializzata nella progettazione e realizzazione di imbarcazioni di lusso, di assumere 12 giovani da inserire a tempo indeterminato nei cantieri presenti in Liguria e in Toscana. Si cercano soprattutto laureati e diplomati con conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. Le offerte di lavoro riguardano vari profili professionali da inserire nel settore tecnico, edile, manifatturiero, informatico e amministrativo, nello specifico:

1)Capo barca: in possesso di una laurea o diploma tecnico per l’area Produzione nelle sedi di Ameglia e La Spezia;

2)Project Engineer: laurea in ingegneria navale o nautica per l’Ufficio tecnico di Ameglia o Viareggio;

3)Project Manager: i candidati dovranno essere in possesso della laurea in ingegneria e saranno inseriti nell’area Sviluppo Prodotto delle sedi di Ameglia e Viareggio.

4)Infine, per la sede centrale di Ameglia si ricercano laureati in discipline economiche da inserire nel comparto Finanza e tesoreria.

Inoltre, l’azienda per queste assunzioni offre a laureandi in economia e ingegneria tirocini retribuiti finalizzati all’assunzione. Il tirocinio potrà essere svolto in una delle sedi della società a scelta tra Ameglia, La Spezia, Viareggio e Massa.

In aggiunta a questi tirocini, l’azienda, particolarmente attenta alla formazione dei giovani, ha avviato la “Sanlorenzo Academy” con lo scopo di formare operai e tecnici.

Come candidarsi

Gli interessati a queste assunzioni possono visitare la pagina Lavora con noi sul sito dell’Azienda, raggiungibile all’indirizzo www.sanlorenzoyacht.com. In seguito, cliccando su “Visualizza le posizioni aperte”, scegliere l’offerta di interesse e, se in possesso dei requisiti, compilare il modulo per inviare la propria candidatura.

