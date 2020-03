Nuove assunzioni in Banca Finint che cerca collaboratori per le sedi di Conegliano e di San Vendemiano, nel Veneto. Infatti, la nota società finanziaria seleziona laureati e diplomati da inserire nel proprio organico. Ecco le posizioni aperte in questo periodo.

Assunzioni Finint: profili professionali richiesti

Per le assunzioni in Finint sono rivolte a laureati, in ambito economico e giuridico, ma anche a diplomati. Le risorse possono essere con o senza esperienza.

I profili professionali richiesti in questo periodo sono i seguenti:

Sede di San Vendemiano Tecnico di cantiere; Addetto/a: pratiche amministrative; gestione degli eventi contrattuali; contabilità; pratiche di back office assicurativo; management desk; pratiche legali.

Sede di Conegliano Real Estate Asset Manager; Addetto/a Fidi – Ufficio Concessione Crediti; Analyst & Structuring Specialist; Responsabile Unità Regulatory – AML; Specialist Ufficio Organizzazione; Marketing Specialist; Responsabile Filiale Cloud; Treasury Specialist; AML Officer; Financial Analyst – Divisione Computation Agent; Financial Analyst – Divisione Servicer; Consulenti del Credito.



Come candidarsi

Chi è interessato a queste assunzioni, può visitare il sito della finanziaria e accedere alla pagina Lavora con noi. In seguito, scegliere l’offerta di interesse e inviare il curriculum attraverso il modulo online. Inoltre, dalla stesso pagina è possibile inviare candidatura spontanea.

