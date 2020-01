Assunzioni Carpisa: informazioni e come candidarsi

Carpisa seleziona periodicamente posti di lavoro per assumere varie figure professionali. Attualmente ricerca personale nei punti vendita e nella sede centrale. Vediamo come candidarsi a queste offerte.

Opportunità di lavoro in Carpisa: profili richiesti

Carpisa, azienda italiana nota per borse, valigie e accessori, con sede a Nola, in provincia di Napoli, ha 150 dipendenti e 600 punti vendita in Italia e all’estero. Periodicamente, l’Azienda ricerca per lavoro personale da inserire nei punti vendita o nella sede centrale. Attualmente, è alla ricerca di:

1)addetti alla vendita, Roma Termini. Il candidato ideale deve possedere un diploma turistico o equivalente, preferibile esperienza nella vendita di viaggi e vacanze, anche in agenzie di viaggio, conoscenza di una lingua straniera. Le risorse si occuperanno dell’accoglienza dei clienti, controllo del prodotto, assistenza sulla valigeria, allestimento e gestione del magazzino. È importante che abbiano buone capacità organizzative, predisposizione ai rapporti con il pubblico e disponibilità al lavorare su turni, nei fine settimana e nei festivi.

2)addetti ufficio tecnico, Nola (NA). Per questa offerta si ricercano candidati residenti a Napoli e provincia, con un diploma di geometra, esperienza in un ruolo simile, disponibilità immediata. Il candidato dovrà occuparsi dello sviluppo e della manutenzione dei negozi, del coordinando le attività di apertura e rinnovo dei punti vendita. Inoltre, deve essere disponibile a trasferte su tutto il territorio nazionale.

Come candidarsi

Gli interessati dovranno inviare il curriculum rispondendo alle offerte inserite nella pagina Lavora con noi sul sito dell’Azienda. È possibile in ogni momento inviare una candidatura spontanea.

