Assunzioni commessi e responsabili negozio: ecco dove e come candidarsi

Opportunità di assunzioni presso nota azienda di giocattoli. Infatti, Lego Group ricerca periodicamente personale da inserire nei punti vendita presenti sul territorio nazionale. Ecco cosa sapere su queste offerte.

Assunzioni in Lego Group Italia: profili richiesti

Per assunzioni all’interno degli store presenti in Italia, Lego, nota azienda di giocattoli e mattoncini componibili cerca personale. Le figure richieste sono soprattutto addetti alle vendite e responsabili di negozio. Il piano di assunzioni dell’Azienda prevede che le nuove risorse siano inserite non solo nei punti vendita già presenti in Italia, ma anche nei nuovi store di prossima apertura.

Attualmente, le offerte riguardano gli inserimenti punti vendita delle seguenti regioni:

√Campania: Marcianise (Caserta);

√Lombardia: Carugate e Milano;

√Puglia: Bari.

Per queste assunzioni, come detto in apertura, l’Azienda ricerca addetti alla vendita (Sales Assistant) da assumere, dopo un percorso di formazione, con un contratto di lavoro flessibile part time. Le risorse dovranno avere tra i requisiti: conoscenza della lingua inglese, predisposizione al lavoro in team, esperienza professionale nella mansione, conoscenza di una seconda lingua straniera. I nuovi assunti saranno inseriti nelle sedi di: Bari, Carugate (Milano) e Marcianise (Caserta).

Inoltre, un’altra figura professionale ricercata è il responsabile di punto vendita (Store Manager). In questo caso, il candidato deve aver maturato esperienza di almeno tre anni nella mansione richiesta, avere una conoscenza della lingua inglese, predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro in team. Infine, gradita anche la conoscenza di una seconda lingua straniera. La sede di lavoro sarà, in questo caso, Milano.

Come candidarsi

Per candidarsi a queste assunzioni, gli interessati devono visitare il sito del Gruppo Percassi, all’interno del quale è inserita l’azienda Lego Italia, al seguente indirizzo: https://percassi.it/lavora-con-noi. In seguito, cliccando su “Opportunità professionali”, cercare le offerte di lavoro in Lego e inviare il curriculum attraverso il modulo online.

Infine, l’Azienda offre sempre la possibilità di inviare il proprio curriculum come autocandidatura specificando il settore di interesse.

