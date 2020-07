Assunzioni Comune di Roma 2020: posti disponibili e profili richiesti

Con la delibera n. 116 il Comune di Roma ha pubblicato il regolamento che disciplina le assunzioni per il biennio 20220-2021. Più di 1500 nuovi posti di lavoro previsti attraverso concorsi che saranno indetti nelle prossime settimane. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati. Ecco quali sono i posti disponibili e le figure professionali richieste.

Assunzioni Roma Capitale: 1512 posti di lavoro

Il 23 giugno 2020, la Giunta capitolina di Roma ha pubblicato la deliberazione n. 116 contenente il regolamento per le assunzioni da operare nel biennio 2020-2021. Il piano di assunzioni, già annunciato alla fine di gennaio, ma non messo in atto a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, prevede l’inserimento di 1512 risorse tramite concorsi pubblici, che saranno banditi nelle prossime settimane. Le nuove assunzioni saranno distribuite nel seguente modo:

a)1050 posti, non dirigenziali di categoria C, di cui:

√500 nel ruolo di Istruttore di polizia locale;

√250 nel ruolo di Istruttore amministrativo;

√200 nel ruolo di Istruttore tecnico costruzioni, ambiente e territorio;

√100 nel ruolo di Istruttore servizi informatici e telematici;

b)420 posti non dirigenziali di categoria D, di cui:

√140 nel ruolo di Funzionario assistente sociale;

√80 nel ruolo di Funzionario servizi educativi;

√20 nel ruolo di Funzionario avvocato;

√100 nel ruolo di Funzionario amministrativo;

√80 nel ruolo di Funzionario servizi tecnici.

Infine, ulteriori assunzioni riguardano 42 posti da inserire nell’organico come Dirigente.

Modalità di selezione

Per riassumere, la delibera n. 116 stabilisce che i concorsi in totale saranno 11. Nel dettaglio:

√due concorsi per l’accesso ai profili dirigenziali;

√cinque concorsi per l’accesso ai profili non dirigenziali di categoria D;

√quattro concorsi per l’accesso ai profili non dirigenziali di categoria C.

Inoltre, le assunzioni attraverso le procedure concorsuali, potrebbero avvenire con modalità semplificate e consisteranno in una prova preselettiva in caso di un numero elevato di domande presentate, mentre le prove scritte e il colloquio si baseranno sulle materie previste dai bandi e differenziate per profili professionali.

Ulteriori comunicazioni su questi concorsi saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie concorsi ed esami e contemporaneamente sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.roma.it.

