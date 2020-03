Assunzioni Coop, ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Coop per assunzioni in varie sedi d’Italia, cerca personale nei supermercati e ipermercati. Le offerte di lavoro sono rivolte, di solito a candidati con e senza esperienza, dotati di capacità organizzative, di spirito di squadra, flessibili e dinamici. Il personale cercato è in possesso di diploma o laurea, disponibile a lavorare, sia a tempo pieno che part time, durante il fine settimana e i giorni festivi. Per quanto riguarda le figure dei farmacisti si richiede l’iscrizione del relativo albo. Vediamo quali sono le sedi disponibili, le figure richieste e come candidarsi.

Assunzioni Coop: sedi e figure richieste

Le assunzioni presso i supermercati e ipermercato Coop sono spesso finalizzati alla copertura dei posti lasciati vuoti dal personale andato in pensione oppure per le aperture di nuovi negozi. Oggi presentiamo alcune richieste di personale da: Coop Lombardia, Coop Liguria, Novacoop, Coop Alleanza 3.0, Unicoop Firenze. Le figure richieste per queste assunzioni sono, per esempio:

farmacisti,

addetti alle vendite,

capireparto,

addetti al bar,

responsabile di punto vendita,

panettieri,

banconista,

personale specializzato,

referente gastronomia,

addetto paghe e contributi,

ottici,

toelettatori,

stagisti.

Come candidarsi

Gli interessati a queste assunzioni devono visitare il sito e-coop.it. Selezionando la pagina Lavora con noi, scegliere la cooperativa e consultare le offerte di lavoro. Infine, compilare il modulo online per inviare il curriculum. Il modulo può essere utilizzato anche per inviare una candidatura spontanea.

Leggi anche: Assunzioni per emergenza coronavirus: lavoro per 350 infermieri e OSS, ecco come candidarsi

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube