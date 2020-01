Il Gruppo Camst, periodicamente, ricerca per assunzioni personale con vari profili professionali da inserire nelle varie sedi dell’Azienda. Vediamo dove candidarsi per queste offerte di lavoro.

Assunzioni in Cast Ristorazione italiana: i profili cercati

Camst Ristorazione italiana è una cooperativa italiana con sede in provincia di Bologna. È specializzata in ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, ospedaliera, alberghiera. È presente in Italia e all’estero con 2mila punti vendita e 15mila collaboratori, per lo più cuochi. Periodicamente l’Azienda offre opportunità di lavoro sia nei ristoranti che in sede le assunzioni sono rivolte a candidati da assumere a tempo determinato o indeterminato, ma anche a giovani senza esperienza ai quali viene offerto un periodo di stage con rimborso spese. Attualmente. Camst è alla ricerca di addetti alla mensa e ristorazione, cuochi, impiegati, manutentori, dietisti, camerieri, segretari. Le assunzioni riguarderanno le sedi in Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana. L’Azienda offre rispetto delle norme di salute e sicurezza per i lavoratori e promuove opportunità di crescita, attraverso un periodo di formazione e aggiornamenti.

Come candidarsi

Per rispondere a queste assunzioni, il candidato deve visitare il sito dell’Azienda e scegliere tra le offerte di lavoro inserite nella pagina Lavora con noi. Cliccando sulle offerte è possibile inviare il proprio curriculum. Infine, Camst Ristorazione, ricorda che non saranno considerate candidature inviate in modalità diverse da quelle online.

Leggi anche: Dieta e surgelati: 10 cose da sapere per un uso corretto dei surgelati

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube