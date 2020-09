Assunzioni di 14 laureati: sedi, requisiti e bando di concorso

Ulteriori opportunità di lavoro nelle aziende sanitarie di Torino, grazie al nuovo bando di concorso per le assunzioni di laureati da inserire nel ruolo di collaboratore amministrativo. In questo caso l’Azienda capofila, riconosciuta come azienda che gestirà le procedure amministrative del concorso, è l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano. Vediamo ora come candidarsi.

Assunzioni Collaboratori amministrativi AO Ordine Mauriziano: sedi e requisiti

Nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle aziende sanitarie torinesi. Infatti, dopo il bando per 21 assistenti amministrativi rivolto a diplomati, ecco il concorso, per titoli ed esami, per 14 collaboratori amministrativi. Le risorse, due per ogni Azienda, saranno inserite nelle seguenti sedi: AO Ordine Mauriziano; ASL Città di Torino; AOU Città della salute e della scienza; AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; ASL TO 3 Collegno/Pinerolo, ASL TO 4 Ciriè/Chivasso/Ivrea e ASL TO 5 Chieri/Carmagnola/Moncalieri/Nichelino.

Anche in questo caso, al momento della domanda il candidato dovrà indicare una sola Azienda per la quale candidarsi. Di conseguenza, al termine della procedura concorsuale e se ritenuto idoneo, sarà inserito nella corrispondente graduatoria.

Infine, per partecipare a queste assunzioni, i candidati devono possedere:

a)requisiti generici per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione;

b)laurea in giurisprudenza o economia e commercio, e titoli equipollenti;

c)ricevuta di versamento di un contributo pari a 10 euro come tassa di concorso.

Domanda

La domanda di partecipazione a queste assunzioni dovrà essere inviata, entro il 24 settembre 2020, tramite un modulo online raggiungibile collegandosi al sito internet https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it. Prima di accedere alla domanda, però, i candidati devono registrarsi al sito seguendo la procedura indicata nel bando.

categoria: concorsi

Preselezione e prove d’esame

Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori a 3.500, i partecipanti dovranno sostenere una prova preselettiva. Solo i candidati idonei dovranno affrontare, invece, le prove d’esame: scritta, pratica e orale. La valutazione dei titoli sarà effettuata, invece, per i soli candidati ammessi alla prova orale.

Infine, tutte le comunicazioni inerenti a queste assunzioni saranno pubblicate sul sito internet AO Ordine Mauriziano (www.mauriziano.it), sezione Amministrazione trasparente, pagina Bandi di concorso.

Si rimanda alla lettura del bando integrale, per informazioni più dettagliate su questo concorso.

