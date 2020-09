È stato pubblicato un bando di concorso, in forma congiunta, per 21 assunzioni di assistenti amministrativi da inserire nelle ASL della città di Torino. La selezione è rivolta a diplomati che saranno assunti a tempo indeterminato. Ecco come candidarsi.

Assunzioni Assistenti amministrativi ASL Città di Torino: sedi e requisiti

L’ASL Città di Torino, riconosciuta come azienda capofila, ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per nuove assunzioni. Si tratta, nello specifico, della copertura di 21 posti di assistente amministrativo da inserire nelle aziende sanitarie del torinese. Infatti, le risorse (tre posti per ogni azienda) saranno assegnate nelle sedi seguenti: ASL Città di Torino; AO Ordine Mauriziano; AOU Città della salute e della scienza; AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; ASL TO 3 Collegno/Pinerolo, ASL TO 4 Ciriè/Chivasso/Ivrea e ASL TO 5 Chieri/Carmagnola/Moncalieri/Nichelino.

Si segnala che sui posti a concorso, 7 sono riservati al personale dipendente delle Aziende partecipanti al concorso.

Gli interessati, a questo punto, per poter partecipare a queste assunzioni devono essere in possesso dei requisiti seguenti:

a)quelli generici per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione;

b)idoneità fisica alla mansione, che verrà accertata prima dell’immissione in ruolo dei vincitori;

c)diploma di scuola superiore di secondo grado;

d)versamento di un contributo pari a 10 euro come tassa di concorso.

Domanda

La domanda di partecipazione, invece, deve essere presentata, entro il 24 settembre 2020, collegandosi al sito internet https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it. Per compilare la domanda online, è necessario registrarsi al sito e, poi, collegarsi nuovamente all’indirizzo indicato precedentemente inserendo le credenziali ottenute.

Infine, il candidato nella domanda dovrà indicare una sola Azienda presso la quale candidarsi. Successivamente al termine delle prove concorsuali, se ritenuto idoneo, sarà inserito nella graduatoria relativa all’Azienda scelta.

Prova preselettiva e prove d’esame

Dopo l’invio della domanda, i partecipanti a questo concorso per 21 assunzioni di assistenti amministrativi, nel caso in cui le domande pervenute siano superiori a 3.500, dovranno sostenere una prova preselettiva. I candidati ammessi alle prove successive, poi, dovranno affrontare tre prove d’esame: scritta, pratica e orale. La valutazione dei titoli sarà effettuata per i soli candidati ammessi alla prova orale.

Infine, tutte le successive comunicazioni inerenti a queste assunzioni, saranno pubblicate nel sito internet dell’ASL Città di Torino (www.aslcittaditorino.it), sezione Concorsi pubblici>cliccando sul concorso per il quale si partecipa. Le graduatorie finali saranno pubblicate anche sul sito delle Aziende coinvolte in queste assunzioni.

Si rimanda alla lettura del bando integrale per ulteriori informazioni relative al bando di concorso per assunzioni di 21 assistenti amministrativi.

Clicca su categoria: concorsi per rimanere aggiornato e non perdere le nostre news.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube