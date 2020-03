Nuove assunzioni di agenti di polizia locale. Infatti, diversi comuni hanno pubblicato bandi di concorso per l’assunzione di personale da assegnare presso il settore polizia locale e/o vigilanza. Il concorso è rivolto a diplomati e le assunzioni saranno a tempo indeterminato, con orario pieno e/o parziale. Vediamo quali sono le informazioni utili per partecipare a questi concorsi.

Assunzioni agenti di polizia locale: ecco dove, posti disponibili e requisiti

Le assunzioni indette dai seguenti comuni riguardano in totale 20 posti per agenti di polizia locale. Le informazioni che daremo in questo articolo saranno generali. Infatti, ci limiteremo a informare sui posti disponibili, sui requisiti generali e sulla scadenza del bando. La modalità di invio della domanda, invece, sarà inserita, con i bandi in formato PDF, nei paragrafi dei singoli comuni. I candidati interessati a queste assunzioni devono leggere il bando integrale per conoscere i dettagli del concorso. Infine, i concorsi con scadenza dal 23 marzo al 2 aprile, sono stati pubblicati dai seguenti comuni:

1)Mantova (6 posti): scadenza 23 marzo;

2)Vignate (2 posti): scadenza 27 marzo;

3)Caselle Torinese (3 posti): scadenza 30 marzo;

4)Cascia (3 posti): scadenza 31 marzo;

5)Capri (6 posti): scadenza 2 aprile.

Requisiti di partecipazione e prove d’esame

Chi vuole partecipare a questi concorsi per le assunzioni di agenti di polizia locale, deve possedere i seguenti requisiti, qui riassunti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica alle mansioni relative al posto messo a concorso;

non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro presso l’impiego pubblico, né essere stato licenziato, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile);

possesso della patente di categoria B e disponibilità a guidare mezzi in dotazione al Corpo di polizia locale;

diploma di scuola media superiore, ovvero diploma di maturità di cinque anni.

Per conoscere gli altri requisiti, i candidati devono fare riferimento ai singoli bandi inseriti nei paragrafi dei singoli comuni. Infine, i candidati ammessi al concorso dovranno superare una eventuale preselezione, prove scritte, pratiche ed orali. Anche in questo caso, i candidati dovranno leggere i bandi per conoscere il tipo di prova e gli argomenti per affrontare le selezioni.

Comune di Mantova: 6 posti, scadenza 23 marzo (entro le ore 12,30)

La domanda di partecipazione al concorso per le assunzioni di 6 agenti di polizia locale del Comune di Mantova deve essere compilata seguendo le indicazioni del modello allegato al bando e inviata secondo una delle seguenti modalità: a)direttamente all’Ufficio protocollo del Comune; b)a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; c)via mail da casella personale di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC. Attenzione nuove indicazioni sulla presentazione delle domande. Tra i documenti da allegare abbiamo la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,33 non rimborsabile. Ogni altro dettaglio è specificato nel bando.

Comune di Vignate: 2 posti, scadenza il 27 marzo (entro le ore 12)

Anche, la domandadomanda di partecipazione al concorso del Comune di Vignate, deve essere compilata seguendo le indicazioni del modello e inviata secondo una delle seguenti modalità: a)consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune; b)a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; c)via mail da casella personale di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC. Tra i documenti da allegare abbiamo la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso pari a 10 euro. Ogni altro dettaglio è specificato nel bando.

Comune di Caselle Torinese: 3 posti, scadenza il 30 marzo (entro le ore 12)

La domanda di partecipazione al concorso indetto dal Comune di Caselle Torinese, redatta secondo il modello, dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità: a)direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune; b)spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; c)formato digitale da una casella di posta elettronica certificata PEC. Tra i documenti da allegare abbiamo la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,33. Ogni altro dettaglio è specificato nel bando.

Comune di Cascia: 3 posti, scadenza il 31 marzo

La domanda di partecipazione al concorso indetto dal Comune di Cascia, redatta secondo il modello, dovrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità: a)direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune; b)spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; c)formato digitale da una casella di posta elettronica certificata PEC. Ogni altro dettaglio è specificato nel bando.

Comune di Capri: 6 posti, scadenza il 2 aprile (entro le ore 18)

La domanda di assunzioni per agenti di polizia locale indette dal Comune di Capri dovrà essere presentata mediante procedura telematica disponibile al seguente link candidature.software-ales.it/site/signin. Tra i documenti da allegare abbiamo la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,33. Ogni altro dettaglio è specificato nel bando.

