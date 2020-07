Assunzioni di agenti di polizia locale: requisiti e bando di concorso

Sul sito del Comune di Sassari è pubblicato un concorso che riguarda 14 assunzioni di agenti polizia municipale. Le risorse saranno assunte con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 10 mesi. Ecco le informazioni per candidarsi.

Assunzioni Comune di Sassari: requisiti

Nuove assunzioni e opportunità di lavoro nel Comune di Sassari. Infatti, il Comune ha pubblicato un bando di concorso, per esami, per il reclutamento di 14 agenti di polizia municipale. I candidati per partecipare a queste assunzioni devono essere in possesso, non solo dei requisiti generici per l’accesso all’impiego pubblico, ma anche di specifici requisiti. Tra questi ultimi abbiamo:

a)diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero diploma di maturità;

b)patente di guida di categoria B;

c)requisiti soggettivi necessari per la nomina ad agenti di Pubblica Sicurezza;

d)idoneità requisiti psico-fisici e attitudinali previsti.

Come detto in precedenza, le risorse saranno assunte con un contratto a tempo determinato. Tale contratto avrà la durata di 10 mesi.

Domanda

Inoltre, per partecipare a queste assunzioni i candidati devono compilare, entro il 13 agosto 2020, una domanda da inviare in modalità online tramite il form raggiungibile dal sito Internet comunale www.comune.sassari.it, sezione Servizi per i giovani, pagina Concorsi>Concorsi comunali. I partecipanti per accedere alla domanda devono eseguire tre passaggi:

1)registrazione al sito con invio da parte del sistema delle credenziali di accesso;

2)compilazione della domanda;

3)completamento della domanda con i documenti allegati: a)copia della ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 3,87; b)copia di un documento di riconoscimento.

Comunque sia, le modalità di compilazione della domanda sono inserite nel bando e nel form telematico.

Prove d’esame

Infine, le prove d’esame, che i partecipanti devono affrontare per dar seguito alle assunzioni preventivate dal Comune, saranno comunicate sul sito internet dell’Ente tenendo conto delle misure preventive previste dall’emergenza sanitaria da Covid-19. In ogni modo esse, saranno due: prova scritta e prova orale.

La prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla sulle materie indicate nel bando e inerente il profilo messo a concorso, sarà svolta il giorno 8 settembre 2020. La prova orale, ovvero un colloquio sulle materie della prova precedente e sulla conoscenza della lingua inglese e dell’informatica, invece, si terrà il 10 settembre. La sede, l’orario e ulteriori comunicazioni sulle suddette prove e sul concorso in generale, saranno pubblicate sul sito del Comune (www.comune.sassari.it).

Si rimanda alla lettura del bando integrale per conoscere tutti i dettagli su queste assunzioni.

