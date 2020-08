Assunzioni di agenti di polizia municipale: ecco dove e come candidarsi

È pubblicato un concorso, in forma congiunta e per soli esami, per 11 assunzioni di agenti di polizia municipale da inserire nel Comune di Bra e in altri comuni limitrofi. Vediamo quali sono le modalità per partecipare.

Assunzioni agenti di polizia municipale: posti disponibili e requisiti

Il concorso, finalizzato alle assunzioni di 11 agenti di polizia municipale, è in forma congiunta. Infatti, le risorse in seguito saranno assegnate nel seguente modo:

√tre posti presso il Corpo di polizia municipale della Città di Bra;

√un posto presso il Corpo di polizia municipale della Città di Mondovì;

√un posto presso il Servizio di polizia locale dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo;

√tre posti presso il Servizio di polizia locale dell’Unione montana Alta Langa;

√un posto presso il Servizio di polizia locale del Comune di Corneliano d’Alba;

√due posti presso il Servizio di polizia del Comune di Dogliani.

I candidati interessati a queste assunzioni devono possedere i requisiti generici per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione; mentre, quelli specifici sono:

a)diploma di scuola superiore di secondo grado, quindi diploma di maturità;

b)patenti di guida B e A;

c)per i candidati con età compresa tra i 18 e i 24 anni patente di guida A2;

d)posta elettronica certificata PEC intestata al concorrente.

Domanda

La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo il facsimile allegato e inviata, entro il 27 agosto 2020, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo comunebra@postecert.it. L’indirizzo di PEC deve essere intestato al candidato che partecipa alla prova concorsuale. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

√ricevuta di versamento tassa di concorso pari a euro 7,75;

√copia di un documento di riconoscimento oppure della patente di guida;

√eventualmente copia della domanda con firma digitale (in questo caso non è necessario l’invio di un documento di riconoscimento).

Prove d’esame

Infine, i candidati dovranno sostenere le seguenti prove: scritta, pratica e orale. Inoltre, nel caso in cui le domande pervenute siano elevate, le prove d’esame saranno precedute da una prova preselettiva. Comunque sia, tutte le comunicazioni su queste assunzioni saranno pubblicate sul sito del Comune www.comune.bra.cn.it, sezione Menu comune, pagina Personale: selezioni>Concorsi.

Infine, si rimanda alla lettura del bando integrale per le informazioni dettagliate sulle assunzioni di 11 agenti di polizia municipale nel Comune di Bra.

