Assunzioni di agenti polizia locale: ecco bando e come candidarsi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 16 giugno 2020 è pubblicato un bando di concorso pubblico, per esami, in forma congiunta tra il Comune di Peschiera Borromeo e il Comune di San Giuliano Milanese. La procedura concorsuale è finalizzata al reclutamento di 10 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Le risorse saranno inserite nel ruolo di Agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1. Vediamo quali sono le informazioni principali per candidarsi.

Assunzioni 10 Agenti polizia locale: requisiti

Come detto in apertura, il concorso indetto dal Comune di Peschiera Borromeo, in forma aggregata con il Comune di San Giuliano Milanese, è finalizzato alle assunzioni di 10 agenti di polizia locali. I posti saranno distribuiti nel seguente modo:

√sei posti da assegnare al Comune di San Giuliano Milanese;

√quattro posti da inserire nell’organico del Comune di Peschiera Borromeo.

Inoltre, alcuni posti messi a concorso sono riservati ai volontari delle forze armate, così come indicato nel bando di concorso.

Infine, i candidati interessati a queste assunzioni devono essere in possesso:

a)di requisiti generici propri di coloro che partecipano alle selezioni per il pubblico impiego;

b)diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero diploma di maturità;

c)patente di guida categoria B;

d)idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale per il quali ci si candida;

e)disponibilità al porto e all’uso dell’arma e alla conduzione di veicoli in dotazione al Corpo di polizia locale.

Domanda

Per queste assunzioni, i candidati devono presentare, entro il 16 luglio 2020, una domanda di ammissione al concorso da compilare in modalità telematica al seguente indirizzo: www.comune.comune.peschieraborromeo.mi.it, sezione Servizi al cittadino, pagina Bandi e concorsi>Concorsi attivi>link Domanda di partecipazione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1)documento di identità in corso di validità;

2)ricevuta del pagamento della tassa di concorso pari a Euro 3,90;

3)copia della patente di categoria B;

4)curriculum formativo e professionale in formato europeo, che non sarà valutato al fine del punteggio.

Prove d’esame

Nel caso in cui le domande pervenute siano elevate, le prove d’esame saranno precedute da una prova preselettiva. Tale prova consisterà in una serie di domande relative alle materie indicate nel bando.

Il calendario, e la sede dell’eventuale prova preselettiva, sarà pubblicata sul sito del Comune alla pagina Concorsi Attivi.

Infine, le prove d’esame sono articolate in due prove scritte di cui una teorico-pratica, e una prova orale. Il programma oggetto d’esame è indicato nel bando di concorso.

Anche l’elenco dei candidati ammessi alla prima prova scritta a contenuto teorico-pratico, verrà pubblicata sul sito dell’Ente all’indirizzo www.comune.peschieraborromeo.mi.it, sezione Servizi al cittadino>Bandi e concorsi>Concorsi attivi. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Per le altre informazioni dettagliate su queste assunzioni, si rimanda alla lettura del bando di concorso integrale.

